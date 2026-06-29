La technologie, ici, n'est que la moitié de l'histoire. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h, des assistants sociaux appellent les bénéficiaires, que ce soit pour les médicaments, pour la chaleur, ou juste pour parler. Le week-end, les alertes basculent vers les proches grâce à une application mobile. En un an, deux situations d'urgence ont déjà été désamorcées : celle d'un homme tombé dans la rue, et un autre qui avait glissé de son fauteuil roulant. Dans les deux cas, les familles alertées sont intervenues à temps. Ce mariage entre technologie de santé connectée et suivi humain quotidien commence d'ailleurs à faire école bien au-delà de l'Italie.