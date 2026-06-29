Un bracelet connecté veille sur les personnes âgées de Rome, également touchée par la canicule. Une preuve que la technologie s'impose comme outil de prévention sanitaire face à un été européen qui pulvérise les record et s'annonce brûlant.
Un bracelet qui surveille votre rythme cardiaque, détecte vos chutes et déclenche une alerte en quelques secondes, et si c'était la bonne idée venue d'Italie pendant cette canicule ? À Rome, 700 résidents vulnérables ont déjà pu en bénéficier, dans le cadre d'un programme de 400 millions d'euros lancé par la municipalité de Rome avec des fonds européens post-COVID. Une initiative d'autant plus cruciale que la vague de chaleur qui frappe l'Europe depuis mi-juin est, selon Météo France, la plus intense jamais enregistrée, France comprise.
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À Rome, un bracelet connecté pour survivre à la chaleur qui tue
Dina Gazzella, 85 ans, a perdu son mari en 2023, puis son chat l'année suivante. Depuis, cette Romaine vit seule dans l'est de la capitale. La veille de sa rencontre avec une équipe de Reuters, elle visitait pourtant un bunker de la Seconde Guerre mondiale avec un groupe communautaire. Une vie bien remplie avec, au poignet, un discret bracelet noir pour veiller sur elle. « Si je me sens mal, c'est un sauveur de vie », dit-elle simplement.
Porté comme une montre, l'objet cache bien son jeu. Il surveille en continu rythme cardiaque et cycles de sommeil, repère les chutes grâce à des capteurs de mouvement, et géolocalise son porteur à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous êtes curieux de ce que les meilleurs bracelets connectés du marché proposent aujourd'hui en matière de suivi de santé, les capacités de ce dispositif romain n'ont rien à envier aux ténors du secteur. Introduit en 2025 par la municipalité romaine via les fonds européens post-COVID, il couvre aujourd'hui environ 700 personnes.
Avec des températures grimpant jusqu'aux 38-39 °C à Rome à l'ombre, la pertinence du dispositif n'a jamais semblé aussi évidente. « Le bracelet est crucial pour les personnes âgées en cette période : leur tension artérielle chute, leur rythme cardiaque ralentit, elles souffrent vraiment », explique la psychologue clinicienne Piera Pomente, coordinatrice du programme dans une pharmacie du quartier.
De Rome à la France, la vague de chaleur 2026 interroge notre capacité à protéger les plus âgés
La technologie, ici, n'est que la moitié de l'histoire. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h, des assistants sociaux appellent les bénéficiaires, que ce soit pour les médicaments, pour la chaleur, ou juste pour parler. Le week-end, les alertes basculent vers les proches grâce à une application mobile. En un an, deux situations d'urgence ont déjà été désamorcées : celle d'un homme tombé dans la rue, et un autre qui avait glissé de son fauteuil roulant. Dans les deux cas, les familles alertées sont intervenues à temps. Ce mariage entre technologie de santé connectée et suivi humain quotidien commence d'ailleurs à faire école bien au-delà de l'Italie.
Le dispositif est gratuit, mais il ne convainc pourtant pas tout le monde. Sur 70 personnes initialement inscrites dans une pharmacie, par exemple, nos confrères rapportent qu'environ 25 ont finalement décroché, freinées par des inquiétudes sur leur vie privée. Piera Pomente balaie les craintes avec pragmatisme, en disant que « ce n'est pas comme si on les surveillait avec des caméras. »
En France, juin 2026 a fracassé les records, notamment à Paris, où on a dépassé les 40 °C les 24 et 25 juin, un seuil franchi seulement cinq fois depuis 1947. Avec une sécheresse des sols record dans plusieurs régions, des feux de forêts en hausse, des nuits historiquement chaudes dans le Grand-Est, et même côté tech une téléconsultation médicale qui bat elle aussi tous ses records face à l'afflux de patients liés à la chaleur, on peut dire que cette canicule laissera des traces. Météo France fait le bilan, et il est alarmant : les deux tiers des vagues de chaleur recensées depuis 1947 se sont produites après 2000. CQFD.