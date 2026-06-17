Présent en force à la porte de Versailles de Paris et cela jusqu'à samedi prochain, Samsung n'est pas venu vendre une montre connectée de plus au public parisien. Le coréen a surtout déroulé sa vision d'une santé connectée plus large, plus prédictive et plus intégrée à son écosystème. Galaxy Watch, smartphones Galaxy, Samsung Health, frigo dopé à l'IA, SmartThings, partenariats avec des start-up... La marque veut transformer les signaux du quotidien en conseils personnalisés. Et pour les utilisateurs déjà équipés d'une montre et d'un smartphone Samsung, plusieurs nouveautés arrivent très rapidement via Samsung Health.

Samsung Health change de braquet

Le cœur de cette stratégie, c'est bien Samsung Health. L'application va être repensée autour de cinq grands piliers : sommeil, activité physique, nutrition, équilibre mental et indicateurs de forme. Le concept est de ne plus empiler les données dans un long fil vertical, mais d'organiser la santé de l'utilisateur par besoins concrets. Dans les prochaines semaines, Samsung promet plusieurs fonctions intégrées, sans abonnement annoncé, avec une disponibilité qui dépendra toutefois des modèles, des capteurs et des marchés. Un compte Samsung restera nécessaire, et les fonctions les plus avancées s'appuieront logiquement sur les Galaxy Watch les plus récentes (à partir des séries 7).