Le service « Brain Health » analysera plusieurs types de signaux. D'abord, la voix, car certains troubles cognitifs modifient le rythme de parole, l’intonation ou la stabilité de l’élocution. Samsung suivra aussi la démarche, puisque des variations dans la façon de marcher peuvent apparaître très tôt. Enfin le sommeil, avec une attention portée aux cycles et aux interruptions nocturnes.

Les smartphones et les objets connectés de la marque, comme la Galaxy Watch 8 ou la Galaxy Ring, collecteront ces données jour après jour, pour avoir du recul sur la durée. Les mesures prennent du sens lorsqu’elles permettent de comparer une évolution, et non une valeur isolée.

Samsung prévoit de présenter ce fonctionnement dans un espace expérientiel lors de l’événement « The First Look », organisé en amont du CES. Les visiteurs pourront observer comment les appareils enregistrent les données, puis comment le service les analyse directement sur l’appareil. La marque précise que Samsung Knox protège ces informations grâce à un stockage local, sans transfert vers des serveurs distants.