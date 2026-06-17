Le principe repose sur un partenariat entre Samsung et Lifet, une jeune pousse intégrée au programme d’incubation externe de la marque coréenne. Concrètement, vous prenez tout simplement une photo de votre animal directement depuis votre smartphone Galaxy. L’image est ensuite transmise à un système d’analyse par IA capable d’identifier des signes visuels associés à plusieurs pathologies : problèmes dentaires, cataractes, et luxation de la rotule, une affection articulaire fréquente chez certaines races de chiens qui touche l’articulation du genou.

Lifet revendique un taux de précision de 97 % dans la détection de ces anomalies. La startup proposait déjà ce service via son site web, où il est possible d’importer des photos pour obtenir une analyse. L’intégration dans l’écosystème Galaxy vise à rendre le processus plus fluide et accessible, sans avoir à utiliser une plateforme tierce.