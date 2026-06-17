Samsung s’associe à la startup Lifet pour intégrer une solution de santé animale directement dans ses smartphones Galaxy. Une simple photo de votre chien ou de votre chat suffira bientôt à détecter certains problèmes médicaux grâce à l’analyse par intelligence artificielle.
Les fonctionnalités IA des smartphones Galaxy couvrent déjà un large spectre du quotidien : transcription d’appels, détection des appels frauduleux, retouche photo générative, résumé de documents. Mais Samsung vient d’annoncer une nouvelle application de l’intelligence artificielle qui sort des sentiers battus. Présentée en marge de la conférence technologique VivaTech 2026, cette nouveauté ne s’adresse pas à l’utilisateur lui-même, mais à son animal de compagnie. Chats, chiens et autres compagnons à quatre pattes pourraient bientôt bénéficier d’un premier niveau de diagnostic médical réalisé depuis l’appareil photo d'un téléphone.
Une photo pour détecter des cataractes, des problèmes dentaires et une luxation de la rotule
Le principe repose sur un partenariat entre Samsung et Lifet, une jeune pousse intégrée au programme d’incubation externe de la marque coréenne. Concrètement, vous prenez tout simplement une photo de votre animal directement depuis votre smartphone Galaxy. L’image est ensuite transmise à un système d’analyse par IA capable d’identifier des signes visuels associés à plusieurs pathologies : problèmes dentaires, cataractes, et luxation de la rotule, une affection articulaire fréquente chez certaines races de chiens qui touche l’articulation du genou.
Lifet revendique un taux de précision de 97 % dans la détection de ces anomalies. La startup proposait déjà ce service via son site web, où il est possible d’importer des photos pour obtenir une analyse. L’intégration dans l’écosystème Galaxy vise à rendre le processus plus fluide et accessible, sans avoir à utiliser une plateforme tierce.
Les géants de la tech investissent de plus en plus le domaine de la santé
Pour accéder à cette fonctionnalité, les propriétaires de smartphones Galaxy devront installer l’application SmartThings ainsi que le service Pet Care dédié. Samsung n’a pas encore précisé quels modèles seront compatibles ni à quelle date le déploiement sera effectif sur les appareils du grand public.
Cette annonce s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les géants de la tech investir le champ de la santé animale, un marché en pleine expansion à mesure que les propriétaires d’animaux cherchent des outils de prévention accessibles entre deux visites chez le vétérinaire.
Si la technologie tient ses promesses, une simple séance photo pourrait un jour permettre de déceler précocement des troubles que l’œil non averti ne saurait repérer et de consulter un spécialiste avant l’aggravation de la pathologie.