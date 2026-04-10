Samsung s’appuierait sur la technologie Scam Detection développée par Google, basée sur les modèles Gemini. Le principe est d’analyser les conversations en temps réel afin de repérer des comportements suspects. Si un appel présente des signes d’arnaque, le smartphone peut alerter l’utilisateur immédiatement.

Cette analyse se ferait directement sur l’appareil, sans passer par le cloud. Une approche qui vise à préserver la confidentialité des échanges tout en permettant à l’IA d’identifier des schémas typiques des fraudes téléphoniques. Un bon point pour la sécurité, rien ne transite par les serveurs du constructeur ou du moteur de recherche, et un temps de réponse quasi immédiat pour repérer les fraudeurs.

La fonctionnalité a déjà été introduite sur certains smartphones, notamment les Pixel récents. Samsung a ensuite commencé à l’intégrer à son propre environnement, avec une première phase de déploiement sur la gamme Galaxy S26.