Samsung prépare une nouvelle fonction pour lutter contre les arnaques téléphoniques. L’IA pourrait analyser vos appels en temps réel.
Les appels frauduleux deviennent de plus en plus sophistiqués, au point de tromper même les utilisateurs les plus prudents. Face à cette évolution, les fabricants de smartphones cherchent à réagir. Samsung travaillerait ainsi sur une fonctionnalité capable de détecter automatiquement les tentatives d’arnaque pendant un appel. Cette fonction, qui utiliserait une technologie basée sur l’intelligence artificielle de Google, pourrait bientôt équiper ses futurs modèles pliables et, on l’espère, bien plus de modèles à l’avenir.
Une technologie Google pour identifier les appels indésirables grâce à l’IA
Samsung s’appuierait sur la technologie Scam Detection développée par Google, basée sur les modèles Gemini. Le principe est d’analyser les conversations en temps réel afin de repérer des comportements suspects. Si un appel présente des signes d’arnaque, le smartphone peut alerter l’utilisateur immédiatement.
Cette analyse se ferait directement sur l’appareil, sans passer par le cloud. Une approche qui vise à préserver la confidentialité des échanges tout en permettant à l’IA d’identifier des schémas typiques des fraudes téléphoniques. Un bon point pour la sécurité, rien ne transite par les serveurs du constructeur ou du moteur de recherche, et un temps de réponse quasi immédiat pour repérer les fraudeurs.
La fonctionnalité a déjà été introduite sur certains smartphones, notamment les Pixel récents. Samsung a ensuite commencé à l’intégrer à son propre environnement, avec une première phase de déploiement sur la gamme Galaxy S26.
Un déploiement prévu en Europe dès cette année
Jusqu’à présent, cette fonction restait limitée à certains marchés, notamment aux utilisateurs anglophones aux États-Unis, mais les indices récents suggèrent une extension bien plus large. La détection d’arnaques serait en préparation pour les prochains smartphones pliables de Samsung, comme les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ainsi que pour un modèle inédit.
Des références à plusieurs variantes régionales laissent penser que Samsung envisage un déploiement à l’échelle mondiale, et non plus limité à quelques pays.
Cette évolution pourrait transformer cette fonction en standard, alors que les appels frauduleux continuent de se multiplier dans de nombreuses régions. Plusieurs applications existent déjà pour repérer les appels frauduleux, comme TrueCaller ou Orange Téléphone. L’opérateur vient d’ailleurs de présenter une technologie, Brand Certified, qui permettra d’afficher un label si une entreprise certifiée vous appelle, et ainsi d’éviter de répondre à une société douteuse. Mais cette dernière n’est qu’un projet en développement, et le spam téléphonique ne cesse de faire des ravages jour après jour.
Samsung devrait présenter ses nouveaux appareils lors d’un prochain événement Galaxy Unpacked. Si cette technologie est confirmée, elle pourrait s’imposer comme un argument important, au-delà des habituelles améliorations matérielles, qui pourrait changer la vie de bon nombre d’utilisateurs.