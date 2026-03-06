Orange a présenté, cette semaine, son nouveau service anti-spam qui affiche le nom certifié d'une entreprise sur l'écran du téléphone, même si elle n'est pas dans la liste des contacts.
L'opérateur Orange a peut-être trouvé la solution contre ces numéros de téléphone inconnus, dont on ignore s'ils cachent des démarcheurs, des arnaqueurs ou des interlocuteurs légitimes. Il s'agit d'un nouveau service, baptisé Branded Calling, intégré au cœur du réseau 4G/5G et qui promet d'être un tournant en affichant le nom certifié de l'appelant sur l'écran. Le taux de réponse de la solution est déjà multiplié par cinq.
Le spam téléphonique a tué la confiance des utilisateurs, Orange a une solution
À force de recevoir des appels non désirés, on a tous développé le même réflexe : ignorer les numéros inconnus. Du coup, on ne répond plus qu'aux numéros qu'on reconnaît, et c'est assez compréhensible. Sauf que ce réflexe de protection a un effet secondaire assez inattendu, car même les appels au départ utiles (un livreur, un conseiller bancaire ou autre) peuvent finir ignorés.
C'est là qu'entre en scène le Branded Calling d'Orange, présenté au Mobile World Congress 2026. Le principe du service est simple, puisque lorsqu'une entreprise vous appelle, son nom vérifié s'affiche automatiquement sur votre écran, même si elle n'est pas dans vos contacts. Vous savez exactement qui cherche à vous joindre, et vous décidez en connaissance de cause.
Et ça marche. Selon Orange, le simple fait d'afficher un nom certifié sur l'écran multiplie par cinq le nombre d'appels auxquels on répond. Une statistique qui montre que la confiance, une fois restaurée, change radicalement la donne pour les entreprises qui dépendent du téléphone pour parler à leurs clients.
Un système où chacun devra jouer le jeu, à la fois la force et la limite de la solution
Afficher un nom, c'est bien. Mais garantir que ce nom est le bon, c'est mieux, vous dites-vous peut-être. Orange a donc blindé sa solution avec trois niveaux de sécurité. L'opérateur explique que chaque entreprise intégrée au service est rigoureusement vérifiée avant d'être référencée. Son numéro doit passer le plus haut niveau d'authentification possible (technologie MAN), et les numéros suspects sont systématiquement filtrés grâce à la base de données Orange Téléphone, outil bien connu du grand public. Il faudra que tous les acteurs jouent le jeu et cela prendra du temps, forcément.
L'autre côté positif, c'est qu'il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Branded Calling fonctionne directement sur le réseau 4G/5G d'Orange, de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Dans les coulisses, c'est la société Real Networks qui gère la base de données, en reliant chaque numéro d'entreprise à son nom d'affichage, avant que ces informations ne soient transmises à la plateforme d'Orange.
Le service est déjà opérationnel dans plusieurs pays, et la France pourrait l'accueillir à grande échelle avant la fin de l'année. Guillaume Cayatte, d'Orange France, soutient qu'« en 2030, un tiers des appels seront brandés. Les entreprises qui sauront l'adopter avant leurs concurrents auront un avantage considérable », qui se matérialisera notamment par un meilleur taux de transformation des ventes par téléphone. Une solution qui pourrait, une fois n'est pas coutume, ne faire que des heureux.