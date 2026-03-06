MattS32

Google le fait effectivement, et depuis beaucoup plus de 3 ans.

Par contre ce que fait Google n’est à priori pas vraiment « certifié », et la gestion me semble un peu hasardeuse sur certains points.

Par exemple, j’avais créé il y a quelques années une fiche Google Business pour ma boîte, et du coup c’est le nom de la boîte qui s’affiche quand j’appelle quelqu’un. J’ai depuis plusieurs années retiré mon numéro de cette fiche. Mais les téléphones continuent d’afficher le nom de la boîte quand j’appelle et je n’ai jamais trouvé comment changer ça.