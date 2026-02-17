L'attente interminable entre la signature du contrat et le moment où la box s'allume enfin appartient presque au passé. Désormais, il faut compter en moyenne 10 jours entre la souscription et la mise en service effective de la connexion, contre 15 jours l'an dernier. Un gain de cinq jours qui concerne tout le monde, aussi bien les abonnés à la fibre optique (qui représentent aujourd'hui 82% des connexions fixes en France) que les derniers utilisateurs de l'ADSL, cette vieille technologie qui ne compte plus que 14% des abonnés, et dont la transition vers la fibre satisfait l'ARCEP.