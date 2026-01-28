Mardi, la Loire était en tête des départements les plus touchés par la vague de fin du réseau cuivre du lot 2, avec 58 communes concernées hier, suivie par la Moselle et la Corrèze. En tout, elle visait 53 départements. Alors que se passera-t-il ce samedi 31 janvier 2026 ? En fait, c'est la fermeture « commerciale » de l'ADSL qui intervient, pas la fermeture définitive. En d'autres termes, les nouveaux abonnements ADSL deviennent impossibles, mais si vous avez déjà une ligne cuivre, elle continue de fonctionner normalement… jusqu'à sa date de coupure définitive, dont vous pouvez prendre connaissance via le fichier Excel proposé par Orange.