La fermeture du réseau cuivre s'accélère, puisque 763 communes ont basculé hier vers la fibre. Mercredi, l'ARCEP explique les règles strictes imposées à Orange avant la fermeture commerciale de l'ADSL, prévue le 31 janvier 2026.
Orange, qui a coupé l'ADSL dans 763 nouvelles communes mardi, sait qu'il ne peut pas fermer son réseau cuivre sans respecter des critères stricts. D'ailleurs, ce samedi 31 janvier 2026, près des trois quarts des communes de France ne pourront plus proposer de nouveaux abonnements ADSL, une transition qui touche presque la moitié de la population. L'ARCEP, le régulateur des télécoms, veut éviter toute rupture de connectivité, sachant que 28% des abonnés ADSL ignorent justement cette bascule.
L'ARCEP impose le déploiement complet de la fibre avant toute fermeture du cuivre
L'opérateur historique Orange ne peut pas fermer son réseau cuivre du jour au lendemain. L'ARCEP a établi une règle simple mais stricte, qui fait que chaque commune doit être entièrement raccordée à la fibre avant que le cuivre puisse disparaître. S'il n'y a pas de fibre complète, alors il n'y a pas de fermeture. « L'ARCEP a fixé un cadre réglementaire, avec pour boussole que la fibre soit déployée », explique Laure de La Raudière, présidente de l'autorité.
Quand les critères ne sont pas remplis, Orange, qui opère la bascule du cuivre devenu trop coûteux et désuet vers la fibre, doit reculer. La preuve, l'opérateur a déjà repoussé d'un an la fermeture de 25% des communes (8 000 environ) initialement prévues pour ce 31 janvier. Un délai de 36 mois minimum est également imposé pour prévenir tout le monde. Résultat, les collectivités, opérateurs concurrents et citoyens ont le temps de s'organiser sereinement.
Cette obligation de déployer la fibre avant de couper le cuivre joue un rôle d'accélérateur assez malin. Et les opérateurs ont tout intérêt à boucler leurs chantiers pour récupérer les clients du réseau historique. Mais il reste du boulot, car selon l'ARCEP, environ 3 millions de locaux attendaient encore leur raccordement fibre, soit 6% du parc national à la fin septembre 2025.
La France devient championne européenne de la fibre
Sur le papier, la France est à prendre comme exemple. Aujourd'hui, 94% des logements et entreprises peuvent techniquement recevoir la fibre, un chiffre bien supérieur à la moyenne européenne. Mieux encore, 80% des Français ont déjà franchi le pas et sont abonnés à cette technologie, alors qu'ils n'étaient que 16% il y a dix ans. Un succès qui signe la fin programmée du vieux réseau cuivre.
Pourtant, une zone d'ombre persiste. Selon un sondage ARCEP réalisé en septembre dernier, 28% des abonnés ADSL ignorent totalement que leur connexion va disparaître. Près d'un tiers dans le flou donc, alors que les fermetures techniques massives approchent. Un problème de communication qui inquiète l'Autorité, à quelques mois des bascules à grande échelle.
Les utilisateurs qui ont basculé sur la fibre ne regrettent pas leur choix. Ils affichent un taux de satisfaction de 8 sur 10, nettement supérieur aux 7,5 de l'ADSL. L'appétit pour cette technologie est réel, puisque 93% des abonnés encore sur le cuivre affirment qu'ils passeront à la fibre dès qu'elle arrivera dans leur rue.
Un marathon en sept étapes jusqu'en 2030
Mardi, la Loire était en tête des départements les plus touchés par la vague de fin du réseau cuivre du lot 2, avec 58 communes concernées hier, suivie par la Moselle et la Corrèze. En tout, elle visait 53 départements. Alors que se passera-t-il ce samedi 31 janvier 2026 ? En fait, c'est la fermeture « commerciale » de l'ADSL qui intervient, pas la fermeture définitive. En d'autres termes, les nouveaux abonnements ADSL deviennent impossibles, mais si vous avez déjà une ligne cuivre, elle continue de fonctionner normalement… jusqu'à sa date de coupure définitive, dont vous pouvez prendre connaissance via le fichier Excel proposé par Orange.
La coupure définitive, elle, interviendra 12 mois minimum après cette fermeture commerciale. C'est seulement à ce moment que les dernières lignes ADSL encore actives seront coupées pour de bon. Le lot 2 concerné par la fermeture d'hier représente 900 000 foyers. Orange a planifié cette extinction progressive en sept vagues, qui s'étaleront jusqu'en novembre 2030.
« Les précédentes fermetures se sont globalement bien passées », explique d'ailleurs Laure de La Raudière, même si elles concernaient de « petits » volumes. « Mais la fermeture commerciale du 31 janvier est le premier arrêt massif de l'ADSL et les prochaines fermetures techniques vont concerner beaucoup plus de clients ». Les prochains lots toucheront plusieurs millions de foyers. La phase industrielle commence vraiment maintenant.