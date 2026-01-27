Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, a réagi aux différentes annonces ou rappels du gouvernement. « Le cuivre laisse aujourd'hui sa place à la fibre. Dans ce chantier, la concertation entre État, opérateurs et élus locaux est décisive. Je veux saluer la mobilisation des opérateurs télécoms et celle des élus locaux. Le Gouvernement se tient aux côtés des élus et des citoyens pour faire de ce chantier une réussite collective. » Un message qui résonne comme un appel à anticiper, surtout que les délais de raccordement risquent de s'allonger à l'approche des échéances.