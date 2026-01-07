Le calendrier prévoyait qu'à la fin du mois de janvier 2026, l'ADSL ne serait plus disponible pour des millions de Français. C'était sans compter sur les aléas du déploiement de la fibre optique. Orange vient de revoir sa copie en catastrophe, en repoussant d'une année entière la fermeture commerciale de son réseau cuivre pour plus de la moitié du pays. Un aveu d'impuissance face à un chantier, colossal, qui accumule les retards.