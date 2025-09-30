L'État lance mardi son aide au raccordement à la fibre optique, à laquelle les habitants et entreprises de 3 000 communes peuvent prétendre. Le dispositif permet une prise en charge des travaux jusqu'à 1 200 euros.
Vous habitez dans une zone où le vieux réseau cuivre va fermer et le technicien vous annonce qu'il faut des travaux sur votre terrain pour raccorder la fibre ? Bonne nouvelle, puisqu'à partir d'aujourd'hui, mardi 30 septembre 2025, l'État teste un dispositif d'aide financière pour financer les interventions dans les communes où le réseau cuivre ferme d'ici fin 2027. Plus de 3 000 communes françaises peuvent y prétendre.
Des travaux de raccordement fibre qui bloquent 6 à 8% des foyers
Le Plan France Très Haut Débit lancé il y a douze ans de cela touche au but. 93% des logements français peuvent désormais accéder à la fibre optique. La technologie ultra-rapide remplacement progressivement le vieux réseau de câbles en cuivre, propriété d'Orange, dont l'arrêt complet est programmé pour 2030. La première étape, ce sont 3 000 communes qui verront leur réseau cuivre définitivement coupé d'ici janvier 2027.
Neuf fois sur dix, le raccordement se fait en douceur. Le technicien déroule son câble de fibre optique depuis la rue jusqu'à votre domicile, branche la box internet, et vous voilà connecté au très haut débit. Mais dans environ 6 à 8% des cas selon l'État, l'infrastructure est cassée, absente, ou tout simplement inadaptée. Il faut alors creuser une tranchée, déboucher une gaine obstruée, créer un regard technique.
Or, ces travaux en propriété privée ne font pas partie des obligations de l'opérateur. La facture reste donc à la charge du particulier, ou de l'entreprise. Avec des devis qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros, voire plus, certains renoncent. C'est précisément pour éviter cette fâcheuse situation que la Direction générale des entreprises (DGE) teste ce dispositif expérimental d'aide à la fibre optique, géré par l'Agence de services et de paiement (ASP).
De 400 à 1 200 euros selon les travaux de raccordement nécessaires
Le dispositif du gouvernement fonctionne par paliers. Pour les travaux légers comme le débouchage d'une gaine, il est possible de prétendre à une enveloppe de 400 euros. Pour un chantier de taille moyenne avec la création d'un regard ou un percement, l'aide grimpe à 800 euros. Enfin, le gros œuvre, qui nécessite une tranchée conséquente, donne droit à une aide de 1 200 euros. C'est l'Agence de services et de paiement qui évalue votre situation et détermine le montant approprié.
Qui peut bénéficier de cette aide, d'ailleurs ? Les particuliers d'abord, mais uniquement pour leur résidence principale. Si vous êtes concerné, votre logement doit se situer dans l'une des 3 000 communes où le cuivre ferme d'ici janvier 2027, la liste est disponible sur ce site du gouvernement.
Il y a évidemment une condition de ressources. Pour être éligible, votre quotient familial ne doit pas dépasser 29 316 euros, un chiffre obtenu en divisant votre revenu fiscal de référence par vos parts fiscales. Les locataires peuvent aussi demander l'aide, mais attention, n'oubliez pas que vous devez obtenir l'accord explicite de votre propriétaire pour réaliser les travaux.
Les très petites entreprises ont aussi droit à cette aide. Si votre TPE se trouve dans une commune concernée et que le raccordement à la fibre nécessite des travaux sur votre terrain, vous pouvez également solliciter cette aide expérimentale. Un atout non négligeable, quand on sait que la fibre est devenue indispensable pour de nombreuses activités professionnelles.
Le parcours pour décrocher l'aide, étape par étape
La procédure débute lorsque vous souscrivez à un abonnement fibre auprès d'un opérateur. Celui-ci envoie un technicien pour effectuer le raccordement. Si ce dernier constate qu'il ne peut pas relier votre logement au réseau sans opérer des travaux préalables sur votre terrain, il vous délivre une attestation d'échec de raccordement. Ce document est indispensable, car il est votre sésame pour accéder à l'aide de l'État. Sans cette attestation, il est impossible de déposer une demande.
Muni du précieux document, vous pouvez alors vous rendre sur le portail en ligne de l'Agence de services et de paiement. Vous y déposez votre demande d'aide, muni de l'attestation du technicien. L'agence examine votre dossier et peut vous demander des pièces complémentaires. Vous disposez alors de trois mois pour les fournir.
Si votre dossier est validé, vous recevez une notification d'attribution précisant le montant de votre aide. Vous pouvez alors choisir l'entreprise de travaux de votre choix et lui présenter ce document officiel.
Vient ensuite le point crucial du dispositif, à savoir le système sans avance de frais. L'artisan établit son devis normalement, puis en déduit directement le montant de l'aide accordée par l'État. Concrètement, si vos travaux coûtent 1 000 euros et que vous avez obtenu 800 euros d'aide, le devis final que vous payez s'élève à 200 euros. Aucun besoin d'avancer la totalité puis d'attendre un remboursement. Une fois les travaux terminés, c'est l'entreprise qui dépose à son tour un dossier auprès de l'ASP pour récupérer les 800 euros déduits.
Ce dispositif, expérimental rappelons-le, reste ouvert jusqu'au 31 janvier 2027 pour les demandes. Un premier bilan sera dressé dans le courant de l'année 2026, pour évaluer si le mécanisme fonctionne et s'il doit être étendu aux prochaines vagues de communes concernées par la fermeture du cuivre.