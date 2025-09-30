La procédure débute lorsque vous souscrivez à un abonnement fibre auprès d'un opérateur. Celui-ci envoie un technicien pour effectuer le raccordement. Si ce dernier constate qu'il ne peut pas relier votre logement au réseau sans opérer des travaux préalables sur votre terrain, il vous délivre une attestation d'échec de raccordement. Ce document est indispensable, car il est votre sésame pour accéder à l'aide de l'État. Sans cette attestation, il est impossible de déposer une demande.