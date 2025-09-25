alsaco67

Indécrotables !!

Le pays est en situation de faillite et une nouvelle fois , on distribue de l’argent public que l’on a pas !

Il y en a marre de ses subventions et perfusions. Ailleurs, quand on ne peut pas se payer quelque chose , on s’en prive .

Avec la fameuse idée de supprimer la taxe d’habitation en réduisant l’assiette , ma taxe foncière à été multpliée par 120 % pour compenser. Vraiment l’impression de bosser pour les autres et il y en a marre