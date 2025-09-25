Le gouvernement lance, à compter du 29 septembre 2025, une aide forfaitaire qui permettra aux Français de faciliter le raccordement à la fibre optique. Trois niveaux de financement, jusqu'à 1 200 euros, seront proposés.
Le brouillard autour de l'aide sur la fibre optique est en train de se dissiper. Présenté cet été dans ses grandes largeurs, on en sait un peu petit plus sur le dispositif gouvernemental, et notamment les montants forfaitaires arrêtés. L'aide, qui sera officiellement lancée le lundi 29 septembre, se destine à couvrir les frais de raccordement que l'opérateur télécom ne peut pas assumer.
L'aide à la fibre optique, un dispositif à trois niveaux
C'est l'ASP, l'Agence de services et de paiement, qui a été chargée par l'État de fixer le niveau d'intervention. Elle le fera selon trois catégories bien définies. Pour les travaux de faible ampleur, l'aide s'élèvera à 400 euros, une enveloppe jugée suffisante pour les raccordements les plus simples. Les situations d'ampleur moyenne bénéficieront de 800 euros, tandis que les gros travaux pourront être soutenus à hauteur de 1 200 euros.
La graduation de l'aide a été pensée pour répondre à une réalité technique assez variée. Certains logements nécessitent simplement un passage de câble, quand d'autres imposent des saignées murales ou du perçage plus lourd et complexe. L'évaluation de l'ASP permettra d'ajuster le soutien financier aux contraintes réelles rencontrées sur le terrain.
Le calendrier se bouscule puisque le lancement effectif de l'aide sera effectif dès le 29 septembre. Les premières demandes pourront être déposées dans moins d'une semaine, une excellente nouvelle notamment pour les territoires ruraux.
Qui peut en bénéficier et comment ?
Deux publics peuvent prétendre à cette aide à l'installation à la fibre optique. Il y a d'un côté les particuliers propriétaires de leur résidence principale, et de l'autre les très petites entreprises qui comptent moins de dix salariés, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à deux millions d'euros.
Reste une condition ferme pour percevoir cette aide. Il ne faut tout simplement pas avoir bénéficié d'une aide similaire auparavant. Le gouvernement évite ainsi les effets d'aubaine et garantit l'équité d'accès au dispositif.
L'éligibilité géographique s'étend aux communes où la fermeture définitive du réseau cuivre interviendra d'ici janvier 2027. Un périmètre plus large que les seuls lots initialement annoncés, et qui reflète l'accélération du calendrier de transition numérique orchestré par Orange sur l'ensemble du territoire. Les modalités précises de demande seront détaillées dans les prochains jours par le ministère de l'Économie.