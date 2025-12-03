En janvier 2026, la « fin de l'ADSL » va concerner un peu plus de 750 communes en France, dont le réseau cuivre (et donc ce bon vieux réseau ADSL) va être définitivement démantelé.
La transition du vieillissant réseau ADSL vers la fibre optique s’accélère, portée par la fermeture progressive du réseau cuivre dans de nombreuses communes. Cette mutation majeure du paysage numérique français vise à moderniser l’accès Internet et à garantir des performances adaptées aux usages actuels, marquant la fin d’une ère technologique.
763 nouvelles communes concernées par l'arrêt du réseau cuivre en janvier 2026
En janvier dernier, ce sont plus de 160 communes en France qui voyaient leur réseau ADSL coupé, forçant ainsi les administrés à se rabattre sur la fibre. Rappelons que cette transition nationale vers la fibre optique devrait s'achever en 2030.
Dans quelques semaines, le 27 janvier 2026, ce sont pas moins de 763 nouvelles communes qui seront concernées par l'arrêt définitif du réseau cuivre, et donc d’internet en ADSL. De quoi concerner un peu moins de 900 000 logements.
Comment savoir si votre commune est concernée
« Le réseau cuivre, véritable pionnier des télécommunications, atteint aujourd'hui ses limites face aux besoins croissants en débit et en qualité de service. La fibre optique s'impose naturellement comme la technologie de référence, capable de répondre aux exigences actuelles et futures de notre société », explique l'opérateur Orange.
Orange a d'ailleurs mis en place un protocole très strict pour accompagner cette transition, et les acteurs locaux sont à chaque fois prévenus trois ans à l'avance. De cette manière, les opérateurs peuvent contacter leurs clients pour leur proposer de migrer vers la fibre, tandis que les municipalités sont invitées à multiplier les actions de communication.
« Pour assurer une continuité de vos services sans interruption ni coupure, il est important d’anticiper cette transition », prévient Orange. À noter que certaines communes entreront en fermeture commerciale au 31 janvier 2026, une période qui précède d'un an la fermeture technique définitive (et l'arrêt du réseau ADSL), et qui rend impossible toute souscription à une nouvelle offre ADSL.
Enfin, rappelons qu'un site Web dédié a été mis en place pour permettre à chacun de vérifier si sa commune est concernée par la fermeture du réseau cuivre.