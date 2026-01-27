Les 763 communes du lot 2 qui basculent aujourd'hui sur du « full fibre optique » se répartissent sur l'ensemble du territoire. De ce que nous avons pu constater, à partir de la liste mise à disposition par Orange, c'est le département de la Loire qui mène le peloton, avec 58 localités concernées, talonnée par la Moselle et la Corrèze. Les départements des Ardennes, de l'Aisne et de la Charente comptent eux aussi plusieurs dizaines de communes dans le lot.