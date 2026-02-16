Maintenant, parlons des sujets qui fâchent, mais pas complètement, car quand on interroge les abonnés sans les orienter, seuls 18% déclarent avoir eu un souci avec leur opérateur dans l'année. Par contre, quad on leur présente une liste détaillée de difficultés possibles (Avez-vous eu des appels indésirables ? Des problèmes de réseau ?), le chiffre monte à 43%. Beaucoup n'y pensent pas spontanément mais reconnaissent avoir été gênés quand on leur rafraîchit la mémoire. Bonne nouvelle, ce taux de 43% est en baisse par rapport à 2024 (47%). Les appels indésirables restent la principale nuisance, en ce qu'elle affecte 24% des utilisateurs, même si le phénomène recule de cinq points sur un an.