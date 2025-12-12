Dans son dernier observatoire publié jeudi, l'ARCEP révèle que 5,6 millions de cartes SIM 2G et 3G restent encore en circulation en France. Une baisse de 4,8% jugée insuffisante, avant l'extinction des réseaux prévue dès 2026.
Alors que se profile la disparition de la 2G et de la 3G, le temps commence à presser pour des millions d'appareils et utilisateurs. Dans son deuxième observatoire trimestriel publié le jeudi 11 décembre, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, recense encore 5,6 millions de cartes SIM fonctionnant uniquement sur les réseaux 2G et 3G en France métropolitaine. Avec Orange, qui fermera sa 2G dès mars 2026, la transition vers la 4G doit impérativement s'accélérer pour éviter une coupure brutale des services. Et ils sont nombreux à pouvoir être impactés.
5,6 millions de cartes SIM 2G et 3G circulent encore en France
L'ARCEP surveille désormais de près la transition technologique qui s'opère dans le monde des réseaux mobiles. Depuis septembre 2025, le régulateur publie chaque trimestre un état des lieux précis des cartes SIM encore bloquées sur d'anciennes technologies. Dans sa nouvelle édition, l'autorité des télécoms recense les abonnements Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile qui n'ont pas encore basculé vers la 4G ou la 5G en France métropolitaine.
Le constat reste préoccupant, malgré une tendance à la baisse. Sur le trimestre écoulé, 285 000 cartes ont quitté les vieux réseaux, soit une diminution de 4,8%. Mais 5,6 millions continuent de fonctionner uniquement en 2G ou en double mode 3G/2G. Un chiffre qui peut sembler abstrait, mais qui cache l'impitoyable réalité de téléphones qui ne capteront bientôt plus rien.
La répartition entre usages humains et machines dessine d'ailleurs deux univers parallèles. Les 2,6 millions de cartes (47% du total) dédiées aux appels, SMS et navigation internet ne représentent que 3,3% du parc total de ce type d'usage. Les 3 millions restantes (53%) équipent des dispositifs dits Machine to Machine, soit 12,1% du parc total MtoM. Les compteurs connectés, alarmes, ascenseurs et capteurs industriels, pour beaucoup concernés, sont autant d'équipements invisibles mais essentiels au quotidien.
La migration vers la 4G reste trop lente selon l'ARCEP
Les chiffres avancés par l'ARCEP révèlent des vitesses de transition contrastées selon les technologies. Pour les terminaux grand public en 2G pure, la baisse atteint 4% sur trois mois. Du côté des objets connectés qui sollicitent uniquement la 2G, le mouvement s'avère plus marqué avec une chute de 10,4%. La pression des calendriers d'extinction commence manifestement à faire son effet sur les équipements professionnels.
Mais il en faudrait plus pour satisfaire l'ARCEP. Dans son communiqué, le régulateur affirme sans détour que cette dynamique doit s'intensifier, et vite. L'autorité promet d'examiner attentivement les initiatives des opérateurs pour accélérer le passage aux technologies modernes. Car les dates butoirs approchent dangereusement. Rappelons qu'Orange ouvrira le bal dès le 31 mars 2026, suivi par SFR et Bouygues fin 2026 pour la 2G.
La 3G bénéficie, elle, d'un sursis légèrement plus long mais tout aussi inéluctable. Orange l'éteindra à partir de fin 2028, SFR la même année, tandis que Bouygues Telecom tiendra jusqu'à fin 2029. Free Mobile, pour sa part, n'a toujours pas communiqué ses dates précises. Une incertitude qui complique la planification pour ses abonnés encore équipés en 2G/3G uniquement.
Comment vérifier si votre téléphone est compatible 4G et VoLTE
La vérification de compatibilité est une démarche importante pour éviter de tomber dans le piège de la coupure. Pour votre smartphone, consultez sa fiche technique ou interrogez un moteur de recherche avec le modèle suivi de « compatibilité 4G ». Mais gare au piège ! Certains téléphones captent en effet la 4G pour internet, sans pouvoir passer d'appels vocaux sur ce réseau. Il faut impérativement vérifier la compatibilité VoLTE (Voice over LTE), information disponible sur les sites des opérateurs.
Les choses sont plus complexes pour les équipements connectés du quotidien. Qu'il s'agisse des dispositifs de téléassistance pour personnes âgées, des systèmes d'alarme, des thermostats intelligents, des interphones vidéo ou de certains appareils médicaux, tous peuvent fonctionner exclusivement sur 2G ou 3G. Contactez donc sans attendre les fournisseurs de ces services pour établir un diagnostic précis. Beaucoup ont déjà lancé des campagnes de mise à jour ou de remplacement.
La situation n'est pourtant pas catastrophique. Plus de 99,9% de la population métropolitaine bénéficie déjà de la couverture 4G, et 99,8% des antennes 2G/3G sont équipées pour les nouvelles technologies. L'extinction des anciens réseaux libérera même des fréquences radio précieuses, permettant d'améliorer les performances 4G et 5G. Une évolution vers des réseaux plus rapides, plus sûrs et moins énergivores, à condition d'avoir anticipé la migration de tous vos appareils.