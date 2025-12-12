Alors que se profile la disparition de la 2G et de la 3G, le temps commence à presser pour des millions d'appareils et utilisateurs. Dans son deuxième observatoire trimestriel publié le jeudi 11 décembre, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, recense encore 5,6 millions de cartes SIM fonctionnant uniquement sur les réseaux 2G et 3G en France métropolitaine. Avec Orange, qui fermera sa 2G dès mars 2026, la transition vers la 4G doit impérativement s'accélérer pour éviter une coupure brutale des services. Et ils sont nombreux à pouvoir être impactés.