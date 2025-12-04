Le géant des télécommunications est actuellement en plein redéploiement de son réseau de données mobile. Et ça passe par l'extinction rapide des sites 3G, pour un réseau bien plus efficace.
Au printemps dernier, Free et Bouygues avaient entamé des discussions pour renouveler leur accord d'itinérance, portant sur les réseaux 2G et 3G. Un dernier accord pour la route puisque la 2G doit prendre fin en 2026, et la 3G en 2028. Ce à quoi se prépare l'entreprise de Xavier Niel, qui a récemment décidé d'accélérer sur la réduction du nombre de sites 3G.
Free coupe près d'un tiers de ses sites 3G en un mois
Free a fait un gros effort durant le mois de novembre. D'après le dernier rapport, établi au 1er décembre, de l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le spécialiste des télécommunications a durant cette période fortement réduit ses sites 3G.
Ils sont ainsi passés au long du mois de novembre de 30 116 sites à 21 179 sites, au 1ᵉʳ décembre, soit la fin de 8 937 sites 3G, près d'un tiers du réseau. Ces derniers ne sont pas destinés à s'éteindre complètement, leur désactivation s'effectuant dans le cadre d'une bascule de la fréquence 900 MHz, occupée par ces sites 3G, vers des réseaux beaucoup plus puissants.
La 4G prend petit à petit la place
Car en novembre, Free n'a pas seulement désactivé en masse des sites 3G. Le groupe a intégré une partie de ces sites sur son réseau 4G. Selon l'ANFR, le nombre de sites 4G Free utilisant la bande 900 MHz a grimpé très rapidement, bénéficiant de l'ajout de 3 290 sites, pour passer au total à 12 201.
Le réseau devrait donc être bien amélioré, et ce, d'autant plus qu'il reste encore 5 627 sites anciennement alloués à la 3G qui n'ont pas été basculés vers un autre réseau. Ils pourront soit l'être à l'avenir, ce qui musclera encore la 4G de Free, soit s'éteindre définitivement si jamais les territoires occupés n'affichaient pas de besoins supplémentaires.