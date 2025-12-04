Free a fait un gros effort durant le mois de novembre. D'après le dernier rapport, établi au 1er décembre, de l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le spécialiste des télécommunications a durant cette période fortement réduit ses sites 3G.

Ils sont ainsi passés au long du mois de novembre de 30 116 sites à 21 179 sites, au 1ᵉʳ décembre, soit la fin de 8 937 sites 3G, près d'un tiers du réseau. Ces derniers ne sont pas destinés à s'éteindre complètement, leur désactivation s'effectuant dans le cadre d'une bascule de la fréquence 900 MHz, occupée par ces sites 3G, vers des réseaux beaucoup plus puissants.