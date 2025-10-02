Pernel

Est-ce un mal ? Pas vraiment selon moi. Je doute que les gens utilisaient encore ça, ou alors de manière très rare.

Je me souviens l’avoir utilisé il y a 10-12 ans avec le forfait à 2€ ne pouvant pas payer plus à l’époque, c’était bien. Maintenant, on a des forfaits 4G 50Go pour 4-5€ voir moins des fois. Entre prendre un forfait à 2€ avec des limitations de data et appels, et un forfait à 5€ avec appels illimités et 50Go de data, même avec des très petits budgets, l’intérêt des forfaits 2€ devient questionnable. Pour un enfant, par contre c’est très bien, ça dépanne, ça rassure les parents, c’est très bien (et au moins sans data, moins de risque de regarder des conneries sur internet) surtout si on a une Freebox, là par contre, ça serait bête de s’en priver.

Pour ma part, je change de forfait dès qu’un concurrent propose mieux pour le même prix ou la même chose pour moins cher, je passe de Sosh à B&You à Réglo (ce que j’ai actuellement) suivant les promos. J’ai donc, chez RégloMobile (réseau SFR) le MVNO de Leclerc, 50Go de data, appels/SMS illimités évidemment, pour 4.80€, sans engagement. Le réseau est bon, un chouia dessous Sosh, mais pas vraiment perceptible, et bizarrement depuis ce matin, le RCS (que j’avais chez Sosh, mais pas sur Réglo). Pour le prix, c’est top.