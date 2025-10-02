Free a définitivement mis fin, le 1er octobre, au service FreeWiFi_Secure pour mobile. L'opérateur de Xavier Niel estime que ses réseaux 4G et 5G rendent désormais ce Wi-Fi public obsolète.
C'est officiel, depuis mercredi, le FreeWiFi_Secure n'existe plus. Ces millions de hotspots qui permettaient aux abonnés Free Mobile de surfer gratuitement sans consommer leur data appartiennent au passé. L'opérateur avait prévenu ses clients en août dernier par e-mail, en même temps que leur facture mensuelle. Une disparition annoncée qui marque la fin d'une époque, celle où le Wi-Fi public était indispensable pour économiser ses précieux mégaoctets ou gigaoctets.
Un réseau Wi-Fi communautaire victime de son époque
Le FreeWiFi_Secure aura accompagné les abonnés Free Mobile pendant de nombreuses années. Ce réseau communautaire, qui comptait des millions de points d'accès répartis partout sur le territoire français, permettait d'avoir une connexion Internet automatique et illimitée. Son avantage est qu'il n'entamait du coup pas l'enveloppe data du forfait mobile, un vrai soulagement à l'époque des forfaits limités.
Mais voilà, les temps ont changé et Free l'assume pleinement. Dans l'e-mail envoyé à ses clients, l'opérateur expliquait le côté obsolète du service est devenu obsolète. La raison invoquée est que les abonnés bénéficient désormais d'une couverture 4G et 5G de qualité partout en France. Les hotspots Wi-Fi perdent donc naturellement leur intérêt dans ce nouveau paysage mobile. Il y a évidemment aussi un aspect sécuritaire, la 4G et la 5G étant beaucoup moins exposées aux attaques que le Wi-Fi.
Cette fermeture n'est en tout cas pas une surprise pour les observateurs du secteur. Free avait déjà supprimé en 2021 le service FreeWiFi destiné aux abonnés Freebox. L'opérateur poursuit donc son grand nettoyage en éliminant progressivement les services jugés dépassés. Le Femtocell, ce boîtier qui permet de créer un réseau mobile local pour améliorer la qualité des appels, a également tiré sa révérence récemment. Et prochainement, ce sont les réseaux 2G et 3G qui baisseront le rideau.
Des forfaits mobiles qui changent la donne
L'arrêt du FreeWiFi_Secure est, vous l'avez compris, le fruit d'une transformation profonde du marché mobile. Avec des forfaits qui proposent en 2025 des dizaines, voire des centaines de gigaoctets (quand ils ne sont pas illimités, coucou Free), les Français n'ont plus vraiment besoin de chasser les hotspots Wi-Fi. L'époque des forfaits rachitiques à 500 Mo est révolue.
La qualité des réseaux mobiles a aussi été grandement améliorée ces dernières années. La 4G couvre aujourd'hui l'immense majorité du territoire, tandis que la 5G se déploie rapidement dans les grandes villes. Résultat, chercher un point d'accès Wi-Fi devient même parfois plus contraignant que d'utiliser directement son réseau mobile, toujours disponible.