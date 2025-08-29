theillier.aurelien22

Que Free commence déjà par proposer une fibre réellement stable et un réseau mobile correct en dehors des grandes villes. Je viens de quitter leur offre Free Ultra : une véritable catastrophe ! Débit moyen au mieux, la télé qui passe son temps à “charger”, et pour eux tout est normal… En soirée, le débit descendant oscillait entre 20 et 100 Mbps, pour de la fibre, c’est tout simplement inadmissible. Quant au réseau mobile chez moi, inutile d’en parler : c’est une véritable plaisanterie.