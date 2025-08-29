Free Mobile vient d'activer automatiquement la 5G SA, ou 5G+, pour ses abonnés compatibles. La technologie dite standalone offre des débits supérieurs et permet notamment de passer des appels en VoNR, sans basculer en 4G.
Votre smartphone vient peut-être de changer de « dimension » sans que vous le sachiez. Plus précisément, Free a assez discrètement poussé ses abonnés vers la 5G+, cette version autonome de la technologie mobile qui coupe enfin le cordon avec la 4G. Des dizaines de modèles de téléphones portables compatibles ont basculé sur une activation automatique de cette 5G+, aussi appelée 5G SA, ou standalone.
Comment la 5G+ réinvente votre expérience mobile
La 5G+ fonctionne avec ses propres infrastructures, de A à Z. On peut l'imaginer comme un réseau mobile qui n'a plus besoin de béquilles, plus besoin non plus de s'appuyer sur l'ancien réseau 4G, puisque tout passe par des équipements nouvelle génération sur la bande de fréquences 3,5 GHz, dédiée à cette 5G+, qui offre en théorie de meilleurs débits aux utilisateurs. pour la vitesse.
La 5G+ permet aussi d'utiliser la technologie VoNR, ou Voice over New Radio. Avec cette dernière, votre conversation téléphonique ne fait plus chuter votre connexion internet. Vous restez en 5G pendant vos appels, continuez à naviguer à pleine vitesse, partagez des fichiers lourds. On rappelle qu'avec une 5G standard, votre téléphone bascule sur le réseau 4G pour les appels.
Côté sécurité, vos données bénéficient d'une protection renforcée. Les identifiants de votre carte SIM sont désormais chiffrés, le réseau et votre téléphone s'authentifient mutuellement. Ces mécanismes complexes font que vos communications personnelles deviennent pratiquement impossibles à intercepter, un atout crucial à l'ère des cybermenaces toujours plus nombreuses.
Free accélère, ses rivaux temporisent encore
Voilà que Free, premier opérateur à avoir proposé la 5G+ au grand public, a activé la 5G+ pour tous ses clients équipés, en somme, pour tous ceux qui ont dans les mains un téléphone portable compatible, ou pour faire plus simple : un smartphone récent. Sans fanfare ni communication massive, l'opérateur fait basculer automatiquement 150 modèles de téléphones compatibles, comme l'ont repéré nos confrères de Numerama lors de la conférence téléphone de présentation des résultats de Free, jeudi 28 août.
Et du côté des concurrents, comment ça se passe ? Dans l'ordre, Orange a étendu au mois de juin sa 5G+ aux iPhone, Bouygues la réserve aux smartphones compatibles couverts par un forfait 300 Go. Quant à SFR, silence radio total.
Attention toutefois aux nuances chers lecteurs. Si vous aviez bien suivi nos explications, vous aurez compris que posséder un téléphone compatible ne garantit pas une connexion 5G+ permanente. Tout dépend des antennes disponibles dans votre zone. Mais là où elle fonctionne, l'expérience transforme radicalement notre rapport au mobile, particulièrement dans les lieux bondés.