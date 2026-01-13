Outre ce bilan de parcours, la vraie nouveauté de ce début d'année 2026 chez Free, c'est que son Forfait Free 5G change de blason et devient officiellement le « Forfait Free 5G+ ». Un lifting qui n'a rien d'esthétique, puisque Free a été le premier à déployer cette technologie de pointe à l'échelle nationale, aussi appelée 5G SA ou 5G Standalone, en septembre 2024. Concrètement, la 5G+ promet une latence diminuée et une stabilité renforcée de la connexion, deux atouts qui comptent pour les usages gourmands en réactivité comme le gaming ou la visio.