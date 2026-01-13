Fête fête les 14 ans de son arrivée sur le marché mobile, qu'il a sacrément secoué, en confirmant, ce mardi, le gel des prix de ses deux forfaits historiques jusqu'en 2027.
Quatorze bougies sur le gâteau et Free Mobile n'a toujours pas perdu son mordant. Ce mardi 13 janvier 2026 est l'occasion, pour l'opérateur de Xavier Niel, de remettre une pièce dans la machine, pour éviter à ses clients de le faire, dira-t-on. Avec un gel tarifaire garanti et confirmé pour deux de ses forfaits mobiles jusqu'en 2027 et une bascule officielle vers la 5G+ pour son forfait star, Free réaffirme ses ambitions sur la branche.
Free bloque ses forfaits à 19,99 euros et 2 euros jusqu'en 2027
Free a disrupté les marchés du fixe et du mobile, mais l'opérateur de Xavier Niel a toujours su bien communiquer également. Quelques heures seulement après la publication d'un baromètre nPerf très favorable à son concurrent Bouygues Telecom, la firme rappelle qu'elle demeure très compétitive sur le mobile, et qu'elle évite les mauvaises surprises à ses clients. En plus, le baromètre a aussi donné de bons points à Free, en progrès ces derniers mois.
Dans un secteur où les évolutions de prix sont devenues un rituel annuel presque aussi prévisible que les vœux de janvier, Free joue la carte de la stabilité. L'opérateur s'engage noir sur blanc à maintenir ses deux forfaits historiques au même tarif jusqu'en 2027, une promesse qui ne date pas d'hier, mais sur laquelle l'acteur n'est jamais revenu. Le Forfait Free, qui est un peu son forfait haut de gamme, reste à 19,99 euros par mois, tout comme le petit Forfait 2 euros.
Free ne se contente pas de geler ses prix. Tout au long de 2025, l'opérateur a transformé son Forfait Free en véritable couteau suisse mobile. La 5G+ a d'abord débarqué sur Android, avant de conquérir les iPhone. L'eSIM Watch s'est invitée sans frais ni engagement, tandis qu'une eSIM offerte accompagne désormais chaque achat de smartphone. Quatre destinations supplémentaires ont aussi rejoint l'offre roaming, portant le compteur à 117 pays couverts. Pas mal pour un forfait qui n'a jamais coûté un centime de plus.
Free mVPN, une première dans l'Hexagone, est également arrivée il y a quelques mois, avec un VPN directement intégré au réseau mobile, sans application tierce à installer. Question divertissement, l'offre Free TV+ grimpe à 300 chaînes, pendant que Free Ciné gonfle son catalogue à 500 films et 1 000 épisodes de séries.
Le Forfait Free 5G devient officiellement Forfait Free 5G+
Outre ce bilan de parcours, la vraie nouveauté de ce début d'année 2026 chez Free, c'est que son Forfait Free 5G change de blason et devient officiellement le « Forfait Free 5G+ ». Un lifting qui n'a rien d'esthétique, puisque Free a été le premier à déployer cette technologie de pointe à l'échelle nationale, aussi appelée 5G SA ou 5G Standalone, en septembre 2024. Concrètement, la 5G+ promet une latence diminuée et une stabilité renforcée de la connexion, deux atouts qui comptent pour les usages gourmands en réactivité comme le gaming ou la visio.
D'ailleurs, depuis l'été dernier, les abonnés équipés d'un terminal compatible basculent automatiquement en 5G+ dès qu'ils entrent dans une zone couverte. Plus besoin de bidouiller dans les réglages, tout se fait tout seul. Aujourd'hui, plus d'un client Free sur trois possède déjà un smartphone capable d'exploiter cette technologie. Et le réseau compte désormais plus de 30 000 sites actifs sur l'ensemble du territoire, pour une couverture de 95% de la population française en 5G. Free revendique d'ailleurs le premier réseau 5G du pays en nombre de sites déployés.
Les performances mesurées par l'outil de test Opensignal montrent que les utilisateurs Free passent 22% de leur temps connecté en 5G, un record en France. Et cerise sur le gâteau, Free décroche la première place sur la qualité des appels vocaux en 5G. Une manière de répondre au baromètre nPerf, peut-être…