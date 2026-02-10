C'est presque historique. Le média La Lettre vient en effet de nous informer que la phase de « due diligence » entamée en janvier, et qui a permis à près de 200 experts d'évaluer de manière approfondie les comptes de SFR, vient de s'achever. Elle n'aura ainsi duré que cinq semaines, ce qui est extrêmement rapide par rapport aux pratiques traditionnelles.

Résultat, les potentiels acquéreurs vont pouvoir prochainement émettre une nouvelle offre. Toujours d'après la même source, Orange, Bouygues et Free pourraient ainsi déposer une nouvelle offre avant la fin du mois d'avril. BFM Business évoquait le mois dernier une proposition qui serait relevée à environ 20 milliards d'euros, pour 80% des actifs de l'opérateur.