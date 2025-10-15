MisterDams

Au moins c’est pas caché, de toute façon le rachat de Bouygues a l’époque avait foiré à cause d’un projet trop proche d’une fusion qui ferait forcément dépasser les 50% à quelqu’un.

Là au moins ils prennent le problème dans le bon sens, avec un projet commun qui abouti à une offre unique à étudier pour SFR.

Bon après, lire 21Mds€ quand la dette est de 24Mds€, on sent que le montant total n’a pas été proposé au hasard non plus…