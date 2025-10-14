C'est un scénario que peu d'observateurs avaient anticipé : Bouygues Telecom, Orange et Free (Groupe Iliad) viennent d'annoncer ce mardi 14 octobre 2025, par voie de communiqué de presse, une offre conjointe non engageante pour le rachat de la majeure partie des activités télécoms de SFR, propriété du groupe Altice. À trois, les opérateurs entendent se partager les actifs de leur rival, une manœuvre qui rappelle les grandes manœuvres de consolidation du marché... et fait planer l'ombre d'un retour à trois grands acteurs télécoms en France.

17 milliards d'euros pour une vente à la découpe

L'offre, évaluée à 17 milliards d'euros, exclut les activités outre-mer et plusieurs filiales (Intelcia, XP Fibre, etc.). Les trois opérateurs se répartiraient les activités grand public (B2C), entreprise (B2B) et infrastructures. Bouygues récupérerait notamment le réseau mobile de SFR dans les zones peu denses, tandis qu'une société commune assurerait la transition progressive des clients.