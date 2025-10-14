Bouygues Telecom, Orange et Free déposent une offre conjointe pour racheter la quasi-totalité des activités de SFR. Une opération inédite qui pose les jalons d'un démantèlement de l'opérateur au carré rouge.
C'est un scénario que peu d'observateurs avaient anticipé : Bouygues Telecom, Orange et Free (Groupe Iliad) viennent d'annoncer ce mardi 14 octobre 2025, par voie de communiqué de presse, une offre conjointe non engageante pour le rachat de la majeure partie des activités télécoms de SFR, propriété du groupe Altice. À trois, les opérateurs entendent se partager les actifs de leur rival, une manœuvre qui rappelle les grandes manœuvres de consolidation du marché... et fait planer l'ombre d'un retour à trois grands acteurs télécoms en France.
17 milliards d'euros pour une vente à la découpe
L'offre, évaluée à 17 milliards d'euros, exclut les activités outre-mer et plusieurs filiales (Intelcia, XP Fibre, etc.). Les trois opérateurs se répartiraient les activités grand public (B2C), entreprise (B2B) et infrastructures. Bouygues récupérerait notamment le réseau mobile de SFR dans les zones peu denses, tandis qu'une société commune assurerait la transition progressive des clients.
Cette offre choc, encore soumise à acceptation par Altice et à l'aval des autorités de la concurrence, ressemblerait à s'y méprendre à une vente à la découpe du deuxième opérateur français. Le tout sous couvert de garantir la continuité de service, d'investir dans l'IA, la cybersécurité ou, encore, la résilience des réseaux très haut débit.
SFR, une marque en sursis ?
Derrière les déclarations officielles se cache une réalité : la disparition de SFR en tant que marque unifiée pourrait se profiler si l'opération aboutit. Avec une valorisation implicite de plus de 21 milliards d'euros pour Altice France, l'objectif est clair : restructurer un groupe lourdement endetté… et redistribuer les cartes d'un marché qui pourrait bien se refermer à trois. Si cette annonce venait à se concrétiser, elle modifierait alors profondément le paysage télécom français et aurait un impact direct sur le consommateur, qu'il soit abonné chez SFR ou pas.