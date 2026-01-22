Le rachat de SFR continue de faire parler, et cette fois, il fait directement réagir ses repreneurs potentiels. Orange, Bouygues Telecom et Free ont publié, tôt ce jeudi 22 janvier, un communiqué conjoint qui officialise ce que tout le monde murmurait : ils sont bel et bien en négociation avec le groupe Altice et Patrick Drahi pour mettre la main sur l'essentiel des activités de l'opérateur au carré rouge. Mais dans le même temps, ils tiennent à tempérer en indiquant qu'aucun accord sur les conditions financières n'a encore été conclu.