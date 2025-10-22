L'accord de restructuration signé en mars a des conséquences aujourd'hui dans le processus de vente de SFR. Patrick Drahi dispose d'une autonomie pour les transactions en dessous de 3 milliards d'euros, mais au-delà, les créanciers détiennent un droit de véto. Détail intéressant, à partir d'une valorisation d'Altice à 23,6 milliards d'euros, le milliardaire peut se passer de leur aval. Un seuil qui lui offre le champ libre, même s'il n'est pas encore à porter de tir.