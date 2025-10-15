Le rejet matinal et pas franchement surprenant d'Altice France ne décourage pas les prétendants. Dans un nouveau communiqué publié après 18h ce mercredi, Orange, Free et Bouygues Telecom affirment rester convaincus de la pertinence de leur proposition et maintiennent leur offre. Plus encore, ils souhaitent créer un dialogue constructif avec Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble comment ce projet pourrait prospérer.