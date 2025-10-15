À trois contre un, le propriétaire de SFR, Altice France, fait sa loi dans ses échanges avec Orange, Free Mobile et Bouygues Telecom. C'est le jeu, comme dirait l'autre ! Après avoir déposé une offre de 17 milliards d'euros pour se partager les actifs de l'opérateur au carré rouge, les trois concurrents ont essuyé le refus quasi immédiat de Patrick Drahi, ce mercredi matin. Mais au-delà de cette partie de poker peut-être partie pour durer, l'opération s'inscrit dans une tendance de fond, qui bouleverse le secteur des télécommunications en France, mais aussi au-delà de nos frontières. Explications.