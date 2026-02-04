[EXCLU] Orange et l'ARCEP dressent au micro de Clubic un premier bilan encourageant de la transition de l'ADSL vers la fibre optique. La fermeture du réseau cuivre est définitivement lancée.
Il y a quelques jours, Ajaccio est devenue la première grande ville française (76 000 habitants) à passer intégralement à la fibre optique, dans le cadre du lot 2, comme 762 autres communes. Sur place, Jérôme Hénique, le président-directeur général d'Orange France, qui opère cette bascule technique, et Laure de La Raudière, présidente de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, ont répondu aux questions de Clubic. À notre micro, les deux dirigeants le confirment : pour l'instant, la transition se déroule sans accroc. Mais le chantier est loin d'être terminé.
Le lot 2, le coup d'accélérateur d'Orange dans la fermeture de l'ADSL
Dans les entrailles de l'un des deux répartiteurs ajaccien, Jérôme Hénique contemple le futur. Ou plutôt, le présent. Car depuis le 27 janvier, il est impossible de souscrire à l'ADSL dans la cité impériale. « Ce sont environ 900 000 accès cuivre qui sont fermés techniquement, parce qu'on peut passer ici au 100% fibre », annonce le patron d'Orange France. Le bond est spectaculaire, puisque l'opérateur historique, qui avait fermé 163 communes l'an dernier, vient d'en fermer 763 de plus.
La carte de France du lot 2 s'étend un peu partout. Au-delà d'Ajaccio, on trouve le 6e arrondissement de Lyon, Melun, et des dizaines de communes dispersées dans 53 départements. Le titre de champion du classement revient a département de la Loire, avec 58 villes basculées, devant la Moselle et la Corrèze.
Un petit rappel s'impose, pour éviter les confusions. Outre la fermeture technique dont nous parlions, il y a aussi eu une fermeture commerciale le 31 janvier pour près des trois quarts des communes de France, qui ne peuvent plus souscrire d'abonnement ADSL. Mais cela ne signifie pas que les lignes ADSL actuelles s'éteignent du jour au lendemain. « On ne commercialise plus d'offres sur support cuivre » dans presque deux tiers des communes françaises, confirme Jérôme Hénique, mais les abonnés sont à chaque fois prévenus 12 mois avant, au titre du délai de prévenance imposé par l'ARCEP, le régulateur des télécoms. Ce qui laisse temps de migrer sereinement, en théorie.
Un alignement d'intérêts rare dans les télécoms français
Laure de La Raudière, elle, est pour le moment satisfaite. Le bilan du lot 1, fermé en 2024, est une réussite, avec 180 000 locaux fermés définitivement, dans 163 communes. « Aucune réclamation n'est remontée à l'ARCEP, ni auprès des opérateurs », nous confirme la dirigeante. Une pleine réussite qui rassure, même si le lot 2 quintuple la mise et que le bilan arrivera un peu plus tard. En attendant, la présidente de l'ARCEP sait que les vrais défis arrivent, puisque les prochaines vagues toucheront plusieurs millions de foyers.
Ce succès repose sur un alignement d'intérêts rarement vu dans les télécoms. « C'est un chantier d'infrastructures très important de ce début de siècle », rappelle Jérôme Hénique. Orange veut enterrer d'ici 2030 un réseau cuivre moribond qui a perdu 35% de ses abonnés en un an. Mais SFR, Free et Bouygues Telecom ont aussi massivement investi dans la fibre et veulent rentabiliser leurs infrastructures flambant neuves. « Il y a un intérêt partagé à ce que ça se passe bien », résume Laure de La Raudière. Tout le monde pousse dans le même sens, pour une fois.
Quid de XpFibre, l'autre grand opérateur d'infrastructures en France avec Orange ? Alors que l'avenir du groupe Altice, propriétaire d'XpFibre et de SFR, est discuté, Laure de La Raudière se veut rassurante : « Les obligations d'XpFibre pèsent quel que soit l'actionnaire d'XpFibre. Donc, peu importe le futur d'XpFibre, nous aurons la même vigilance et les mêmes obligations pèseront sur cet opérateur. » Les règles restent donc les mêmes.
Que deviennent les prises téléphoniques fixes après la fermeture ?
Sur le papier, la fibre optique écrase l'ADSL. Le CEO d'Orange France nous rafraîchit la mémoire, avec une technologie qui offre des débits 200% supérieurs ceux de l'ADSL, et qui génère une fois et demie moins de pannes, en plus de consommer quatre fois moins d'électricité. Et c'est sans compter sur l'encombrement. Dans le répartiteur ajaccien, et c'est d'ailleurs partout pareil, les armoires optiques occupent une fraction de l'espace des vieux centraux cuivre. D'ailleurs, un technicien d'Orange nous confirmait que la sécurité avait ces derniers temps été renforcée dans les répartiteurs, pour ne pas tenter les malfrats, puisque certaines lignes cuivre, bien que coupées, demeureront sur place pendant encore plusieurs mois, en sécurité.
Reste la question épineuse des prises téléphoniques. Beaucoup de Français, notamment les seniors, s'inquiètent de perdre leur ligne fixe chérie. « Il y a des solutions de téléphonie fixe de continuité sur la fibre pour ceux qui veulent juste ça », rassure le numéro un d'Orange France. Des offres voix seule existent bel et bien, même si elles restent dans l'ombre. L'ARCEP en a d'ailleurs fait une obligation pour autoriser les fermetures.
Mais tous ne replongent pas dans le fixe. Laure de La Raudière nous dit que certains profitent de la transition pour faire le ménage (ces vieux fax poussiéreux dans les entreprises), quand d'autres passent carrément au tout-mobile. « Des personnes âgées qui avaient une ligne téléphonique se disent "mais c'est idiot, pourquoi garder les deux ?" »
Derrière, le marché s'adapte, avec des box 5G pour les zones reculées et une offre satellite Orange-Eutelsat pour les irréductibles du haut débit partout. N'oublions pas non plus le direct-to-cell, technologie disponible chez Orange depuis décembre et qui permet même d'envoyer des SMS depuis un smartphone Google Pixel via satellite. « On voit qu'il y a l'attente d'une couverture universelle », confirme Jérôme Hénique. Les randonneurs et les habitants isolés sont évidemment les premiers concernés. Et pendant ce temps, Orange planifie l'extinction de la 2G en 2026 et de la 3G en 2028. Le grand nettoyage technologique est en marche.