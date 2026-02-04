Sur le papier, la fibre optique écrase l'ADSL. Le CEO d'Orange France nous rafraîchit la mémoire, avec une technologie qui offre des débits 200% supérieurs ceux de l'ADSL, et qui génère une fois et demie moins de pannes, en plus de consommer quatre fois moins d'électricité. Et c'est sans compter sur l'encombrement. Dans le répartiteur ajaccien, et c'est d'ailleurs partout pareil, les armoires optiques occupent une fraction de l'espace des vieux centraux cuivre. D'ailleurs, un technicien d'Orange nous confirmait que la sécurité avait ces derniers temps été renforcée dans les répartiteurs, pour ne pas tenter les malfrats, puisque certaines lignes cuivre, bien que coupées, demeureront sur place pendant encore plusieurs mois, en sécurité.