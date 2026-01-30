Et maintenant que la fibre a pris le pouvoir sur un réseau cuivre qui disparaîtra définitivement d'ici 2030, quel avenir pour les réseaux fixes ? Lorsqu'on lui demande son avis personnel sur la question, Maxime nous rappelle que « le cuivre a vécu plus de 50 ans, voire même beaucoup plus. Si on part du télégraphe, on est même à la centaine d'années. » Pour lui, la fibre suivra la même trajectoire : « Aujourd'hui, les débits sont de plus en plus importants, on s'en sert de plus en plus, donc elle a de beaux jours devant elle. »