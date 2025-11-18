La téléphonie par satellite débarque dans votre poche. Orange annonce ce mardi 18 novembre, à l'occasion des Orange OpenTech, une innovation qui va permettre aux Français d'échanger des SMS et leur géolocalisation depuis n'importe quel recoin du territoire, même en étant coupés du monde. En fait, avec le service « Message Satellite », votre smartphone discute directement avec un satellite quand le réseau mobile fait défaut. Une vraie révolution qui concerne d'abord en exclusivité les clients Orange 5G et 5G+ qui possèdent un Google Pixel 9 ou 10.