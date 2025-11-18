Orange devient le premier opérateur européen à lancer les SMS par satellite. L'offre « Message Satellite » sera disponible dès décembre 2025 et permettra de communiquer depuis les zones non couvertes par un réseau mobile ou le Wi-Fi.
La téléphonie par satellite débarque dans votre poche. Orange annonce ce mardi 18 novembre, à l'occasion des Orange OpenTech, une innovation qui va permettre aux Français d'échanger des SMS et leur géolocalisation depuis n'importe quel recoin du territoire, même en étant coupés du monde. En fait, avec le service « Message Satellite », votre smartphone discute directement avec un satellite quand le réseau mobile fait défaut. Une vraie révolution qui concerne d'abord en exclusivité les clients Orange 5G et 5G+ qui possèdent un Google Pixel 9 ou 10.
Comment fonctionne la technologie « Direct to Device » d'Orange sur votre téléphone
Oubliez les terminaux satellites encombrants et hors de prix. Orange fait de votre téléphone du quotidien en émetteur spatial. Grâce au partenariat noué avec Skylo, un opérateur spécialisé dans les réseaux non-terrestres, Orange rend accessible cette prouesse technique qui porte un nom, le « Direct to Device », que nous vous présentions récemment et qui ne devait être commercialisée que d'ici 2027 !
Concrètement, une interface SMS dédiée s'active pour établir la liaison satellite, et remplace temporairement les antennes-relais traditionnelles par des satellites en orbite. La magie opère en trois temps : d'abord la connexion au satellite via cette interface spécifique, puis la rédaction de votre message, et enfin l'acheminement vers le réseau mobile Orange classique qui prend le relais pour livrer votre SMS.
Cette continuité entre les technologies terrestre et spatiale efface la complexité habituelle des communications par satellite. Plus besoin de matériel supplémentaire ni d'investir dans un équipement spécialisé.
Orange nous informe que le lancement grand public est fixé au 11 décembre prochain, et qu'il est réservé aux clients Orange 5G et 5G+. Les entreprises et professionnels devront, eux, patienter jusqu'à courant 2026. Pour l'heure, seuls les détenteurs exclusifs d'un Google Pixel 9 ou 10 peuvent accéder au service, avant une ouverture progressive à d'autres modèles et de nouveaux enrichissements fonctionnels dans les prochains mois. La gamme compatible s'élargira donc progressivement.
Orange propose Message Satellite à 5 euros par mois après 6 mois gratuits
Les passionnés d'outdoor vont enfin pouvoir rassurer leurs proches sans chercher désespérément une barre de réseau. Que vous fassiez du trail en montagne, une traversée maritime, des sorties en mer ou randonnées dans la nature, les 36 pays couverts par Message Satellite garantissent une tranquillité d'esprit que seul le contact permanent procure. L'annonce répond aussi à une frustration réelle des pratiquants d'activités en pleine nature.
Les équipes de secours, qui interviennent après une catastrophe naturelle, ou les agents de maintenance dans des zones rurales isolées, peuvent aussi maintenir le contact. La logistique, le transport routier, le tourisme de montagne sont également autant de secteurs où la connectivité intermittente pose problème au quotidien et où cette solution apporte une réponse concrète.
Quid du prix ? L'offre d'Orange est gratuite pendant six mois, puis est facturée 5 euros par mois au-delà. Un positionnement qui démocratise l'accès à la communication par satellite, traditionnellement réservée aux professionnels. Jérôme Hénique, le CEO Orange France, essaie de nous convaincre en affirmant que « Message Satellite répond à ce besoin fondamental de rester relié à ceux qui comptent, même quand on s'éloigne. » Cela se tient.