MisterDams

Ha donc ce sera Bouygues qui dégainera le premier sa box « IA »… Ces traitements vidéos sont réalisés par toutes les TV modernes, le traitement vidéo nécessite quand même une certaine expertise et je suis pas sûr que Bouygues soit le mieux positionné. Je m’interroge aussi sur le cumul des technologies entre la TV et le boîtier, qui risque d’être un peu crade.

Sinon j’adore ces discours marketing :

Mieux encore, cette dernière contrôle directement votre téléviseur. Qu’il s’agisse du réglage du volume, du changement de source ou de l’ajustement de l’affichage, tout passe désormais par une seule zapette.

C’est pas la description exacte du HDMI CEC qui équipait déjà ma Bbox Miami il y a 10 ans ?