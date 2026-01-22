L'opérateur Bouygues Telecom dévoile ce jeudi son décodeur b.tv, dopé à l'intelligence artificielle et avec un processeur NPU. Il est le premier du genre en France, et sera disponible dès le 26 janvier.
Bouygues Telecom ne fait pas les choses à moitié cette semaine. Après avoir dégainé l'Extra Bbox et la Bbox 5G Wi-Fi 7 mardi, l'opérateur remet le couvert avec un troisième produit, un nouveau décodeur TV dit « b.tv », qui intègre un processeur équipé d'un NPU, une puce spécialisée dans l'intelligence artificielle qui promet jusqu'à sublimer l'mage TV des abonnés. Disponible dès lundi dans l'offre Bbox Ultym, ce boîtier compact sous Android 14 est plutôt prometteur.
Un décodeur b.tv équipé d'un NPU pour sublimer les images 4K HDR
« On ne lance pas un nouveau décodeur, mais une nouvelle ère », a lâché Frédéric Penault, responsable produits TV chez Bouygues Telecom, mardi en conférence de presse de présentation. Derrière cette formule que l'on peut qualifier de marketing, il y a une vraie innovation. Cette innovation, c'est le décodeur b.tv, qui embarque un processeur Synaptics quadricœur (+40k DMIPS), secondé par un NPU (Neural processing unit). La puce dédiée travaille en temps réel pour améliorer la qualité d'image sur les téléviseurs 4K HDR, et ajouter des détails et nuances de couleurs aux programmes.
Avec ses 4 Go de RAM et ses 16 Go de mémoire flash, le décodeur affiche des performances doublées par rapport au Bbox 4K, la précédente génération. Le zapping entre les chaînes est quatre fois plus rapide qu'avant. Ce boîtier de 120x120x30 mm, compact et assez élégant, tourne sous Android 14 et intègre la fonction Google Cast ainsi que Google Assistant.
Côté branchements, Bouygues a pensé à tout. Le décodeur possède un port HDMI, un USB-C pour l'alimentation, du RJ45 (Gigabit Ethernet) pour ceux qui préfèrent le câble au Wi-Fi, et un port USB-A pour les périphériques. Ajoutons à cela le Bluetooth (5.2), et même les protocoles de connectivité Thread et Matter pour la domotique. Le décodeur est compatible avec le codec de plus en plus prisé AV1, et il affiche aussi sa compatibilité Dolby Vision pour la vidéo et Dolby Atmos pour le son.
Bouygues Telecom mise sur la simplicité avec son nouveau décodeur, intégré à l'offre Ultym
Bouygues a soigné chaque détail pour simplifier l'usage du décodeur au maximum. Cela vaut pour l'installation, qui ressemble à un jeu d'enfant : sortez le décodeur de son carton, branchez-le, et il se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi, peut-on résumer. La télécommande, elle aussi, s'apparie sans intervention. Mieux encore, cette dernière contrôle directement votre téléviseur. Qu'il s'agisse du réglage du volume, du changement de source ou de l'ajustement de l'affichage, tout passe par une seule zapette, ici c'est très pratique, mais rien de nouveau en soi.
L'opérateur n'a pas oublié son engagement environnemental. Le b.tv décroche la certification TÜV Rheinland Green Product, une première pour un décodeur Bouygues. Le plastique des anciennes télécommandes est fondu et réutilisé pour fabriquer les nouvelles, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone du produit de 30%. Mais alors qui de l'offre, de l'accessibilité de ce décodeur pour les abonnés et de son prix ?
Dans le détail, le nouveau décodeur TV de Bouygues Telecom accompagne l'offre Bbox Ultym, facturée 44,99 euros par mois la première année (puis 51,99 euros ensuite, montant inchangé), ce qui reste à technologie égale moins cher que deux de ses principaux concurrents, à savoir Orange et Free, quand SFR propose le même tarif. Notons que le prix reste identique ensuite pour les abonnés B.IG qui regroupent box et forfaits mobiles. Le décodeur sera également proposé avec la Bbox Ultym Gaming.
En ce qui concerne la performance pure, les débits de l'offre Bbox Ultym sont symétriques et peuvent grimper jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et en envoi. Deux répéteurs Wi-Fi 7 tri-bandes peuvent être offerts, et l'application b.tv+ pour regarder sur smartphone ou tablette, plus de 200 chaînes (60 de plus que la précédente version de l'offre Ultym). Ajoutons à cela, enfin, les appels illimités vers mobiles et fixes français, ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations. Le décodeur b.tv sera disponible à compter du 26 janvier 2026, en boutique et en ligne.