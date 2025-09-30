L'opérateur Bouygues Telecom a dévoilé, mardi, la Bbox Pro Évolutive, une box internet dédiée aux TPE et PME à moins de 50 euros par mois, mais avec surtout du Wi-Fi 7 et un backup 4G intégré et automatique. Cerise sur le gâteau : l'assistant vocal qui répond tout seul aux appels.
Le marché des box professionnelles accueille une nouvelle référence. Bouygues Telecom commercialise dès aujourd'hui sa Bbox Pro Évolutive via sa filiale Keyyo, en se fixant l'objectif de cibler les 600 000 à 800 000 TPE et PME françaises. Le modèle, qui se veut tout-en-un, comprend en un seul boîtier des technologies et des performances généralement réservées aux grandes entreprises. À tout juste 49,99 euros hors taxes par mois, la promesse est belle. Mais cela mérite davantage d'explications.
Une rupture technologique avec le backup 4G intégré
Avec la Bbox Pro Évolutive, Bouygues Telecom revendique établir un nouveau standard sur le marché, comme l'a notamment expliqué Stéphane Jouhaneau, directeur général de Bouygues Telecom Pro Keyyo, ce mardi en conférence de presse. L'une des belles nouveautés est peut-être l'intégration native d'une connexion de secours 4G automatique, là où la concurrence propose des équipements externes, avec des câbles supplémentaires. Huit antennes sont embarquées dans le boîtier d'une vingtaine de centimètres. Six sont dédiées au Wi-Fi 7 tri-bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), et deux pour à la 4G, sur cinq fréquences différentes.
Les performances techniques de la Bbox Pro Évolutive ne déçoivent pas. Elle propose nativement jusqu'à 2 Gbit/s symétriques, extensibles à 8 Gbit/s (en supplément de 10 euros HT/mois) grâce à la technologie XGSPON, sous réserve d'éligibilité territoriale, évidemment. Le design vertical n'est, lui, pas un simple choix esthétique, puisqu'il optimise la diffusion du signal Wi-Fi, tout en permettant une dissipation thermique passive. Il n'y a aucun ventilateur, le fonctionnement est donc silencieux, parfait pour un bureau lorsque le calme règne. On regrette toutefois l'absence d'un modèle noir, qui aurait apporté une petite touche de classe supplémentaire à la Bbox.
Un standard téléphonique professionnel est inclus de série avec des fonctionnalités de groupement d'appels, renvoi, serveur vocal interactif et routage horaire, le tout avec la petite musique d'attente qui va bien. L'accompagnement n'est pas négligé, avec 1h30 de prise en main en visio comprise dans les frais d'accès au service, et une assistance téléphonique illimitée du lundi au samedi de 8h à 19h. Pour les activités critiques (dépannage, urgences), une option Assistance Pro 24/7 existe à 14,90 euros HT/mois. Les plus pressés peuvent aussi opter pour l'activation express sous cinq jours ouvrés moyennant 99 euros HT, contre les trois-quatre semaines habituelles d'attente fibre.
En ce qui concerne les deux faces de la Bbox, à l'avant, nous avons une série de LED verticales qui indiquent l'état de la connectivité (Internet, Wi-Fi, WPS, standard téléphonique, LTE 4G, info) avec un bouton Reset en façade pour faciliter les interactions avec le service client sans avoir à retourner l'appareil.
Et à l'arrière, la box dispose de deux ports SFP+ 10 Gbps (un pour la fibre FTTH, un pour le LAN), de plusieurs ports Ethernet 1 gigabit classiques, d'un port WAN secondaire pour brancher une box tierce en backup, et d'un port USB actuellement non utilisé, mais réservé pour des usages futurs.
Un assistant vocal (très) intelligent qui répond aux clients à la place des professionnels
Autre nouveauté arrivée en même temps que cette Bbox Pro Évolutive, l'assistant vocal intelligent, qui sera disponible dès le premier trimestre 2026. Ce dernier, qui a été développé en partenariat avec un spécialiste de l'IA conversationnelle, agit comme un système multilingue qui répond automatiquement aux appels en langage naturel. Les démonstrations live de mardi présentées avec un fleuriste (« Atelier floral d'Elodie ») et un plombier ("SOS Plomberie") ont convaincu l'assistance par leur fluidité. Il n'y a pas eu de latence perceptible, on note la compréhension des intentions, et le transfert intelligent vers un humain quand l'IA l'estime nécessaire.
Le paramétrage de cet assistant prend environ quinze minutes depuis l'espace client. L'IA s'alimente des données publiques de l'entreprise (retrouvées sur son site web ou ses réseaux sociaux) et des documents fournis par le professionnel, par exemple un menu de restaurant, un catalogue de services, une grille tarifaire ou autres. Les équipes de Bouygues Telecom Pro promettent d'accompagner cette configuration, conscientes que « ce n'est pas forcément intuitif » pour des artisans ou commerçants peu technophiles. Le tarif de cette option sera « défini en fonction du profil utilisateur », sans plus de précisions pour l'instant.
Depuis l'acquisition de Keyyo en 2019, spécialiste historique des solutions télécoms pour TPE et PME, la division Bouygues Telecom Pro développe son propre système d'exploitation sur base open source. Un choix stratégique qui garantit la pérennité du produit, puisqu'il n'y a pas d'obsolescence programmée imposée par un fournisseur externe qui déciderait d'arrêter le support logiciel au bout de quelques années.
La durabilité se traduit aussi dans le matériel. La box est démontable avec un simple tournevis, ce qui doit en théorie faciliter sa réparation et le reconditionnement, plutôt que le remplacement systématique.
Une cybersécurité managée avec supervision 24h/24 par des experts dédiés
La cybersécurité, en ce qui concerne la partie professionnelle des opérateurs, est de plus en plus prise au sérieux par les opérateurs. 85% des TPE de moins de dix salariés se considèrent « peu ou pas vulnérables » aux cyberattaques, un sentiment de sécurité malheureusement largement infondé. Un antivirus gratuit ou des données dans le Cloud ne constituent pas des protections suffisantes face aux menaces actuelles, martèle Bouygues Telecom.
La Bbox Pro Évolutive intègre ainsi un firewall, un VPN nomade (pour se connecter à distance au réseau de l'entreprise) et une navigation sécurisée qui filtre les sites malveillants déclarés. Tout cela n'est qu'un premier niveau puisqu'en option, un EDR managé (25 euros HT/mois pour cinq équipements protégés), développé avec CrowdStrike, offre une protection renforcée des PC et terminaux mobiles. On rappelle que l'EDR, au contraire de l'antivirus, est un mécanisme proactif, qui détecte des menaces connues, ou non. Surtout, cette solution est supervisée 24/7 par le SOC (Security Operation Center) dédié de Bouygues Telecom Pro, avec des équipes qui analysent les incidents en temps réel.
D'autres options complètent l'offre, comme des lignes fixes ou mobiles supplémentaires (9,99 euros HT/mois chacune, 150 Go de data pour le mobile), un salon visio personnel (2,90 euros HT/mois par utilisateur), et l'installation sur site par un expert (299 euros HT). Bouygues Telecom Pro dispose également de solutions complémentaires, citons notamment une box 5G pour zones non fibrées, l'accès satellite via Starlink, et la fibre dédiée FTTO pour besoins plus exigeants.
Un positionnement agressif sur un marché délaissé
Bouygues Telecom Entreprises affiche en tout cas une santé solide, avec plus de 100 000 clients TPE/PME déjà équipés, une présence significative auprès des ETI et 75% du CAC 40 comme clients. Avec la nouvelle Bbox Pro Évolutive l'objectif de l'opérateur serait de passer assez rapidement à 2 000 clients pro recrutés chaque mois à 3 000 ventes par mois. Le potentiel est considérable, avec 600 000 à 800 000 entreprises qui correspondent au profil ciblé en France (TPE, PME, autoentrepreneurs etc.).
Le contexte joue en faveur de l'opérateur. Un million d'entreprises se créent chaque année, 30% des TPE/PME ne sont toujours pas passées à la fibre, et 15% n'ont aucune présence en ligne. La commercialisation de la nouvelle Bbox Pro Évolutive démarre dès maintenant depuis le site bouyguestelecom-pro.fr, au 3100 mais aussi à travers un réseau de proximité étoffé de 200 distributeurs intégrateurs certifiés en région, et de 4 000 caisses et agences Crédit Mutuel/CIC, un solide partenaire de Bouygues Telecom. Un maillage territorial qui pourrait aider, comme cela sera sans doute le cas ces prochains mois sur le fixe et le mobile grand public, grâce à l'association avec La Poste Mobile.
Le succès de cette offre dépendra de la capacité de Bouygues Telecom à convaincre les TPE et PME de payer 50 euros hors taxes par mois au minimum, soit le double d'une box grand public classique à 25-30 euros. L'opérateur assume un positionnement premium et mise tout sur l'argument de la continuité de service, comme le fameux backup 4G intégré et automatique dont nous parlions, qui garantit la non-interruption d'activité. Bouygues Telecom mise sur un argument simple, après tout. Pour un professionnel, être toujours connecté est « vital pour travailler et pour encaisser ses clients ».