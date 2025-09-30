Le contexte joue en faveur de l'opérateur. Un million d'entreprises se créent chaque année, 30% des TPE/PME ne sont toujours pas passées à la fibre, et 15% n'ont aucune présence en ligne. La commercialisation de la nouvelle Bbox Pro Évolutive démarre dès maintenant depuis le site bouyguestelecom-pro.fr, au 3100 mais aussi à travers un réseau de proximité étoffé de 200 distributeurs intégrateurs certifiés en région, et de 4 000 caisses et agences Crédit Mutuel/CIC, un solide partenaire de Bouygues Telecom. Un maillage territorial qui pourrait aider, comme cela sera sans doute le cas ces prochains mois sur le fixe et le mobile grand public, grâce à l'association avec La Poste Mobile.