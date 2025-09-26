La Poste Mobile propose quatre offres Bbox d'Internet fixe à ses clients. Le gros avantage, ce sont les prix bloqués, ou plutôt sans conditions de durée, pratiqués par l'opérateur désormais aux mains de Bouygues Telecom.
Bouygues Telecom est décidément bien inspiré ces derniers temps, et l'opérateur veut faire de sa marque La Poste Mobile, 2,5 millions d'abonnés au compteur, un succès. Depuis septembre, les offres Bbox La Poste Mobile cartonnent dans les 6 000 bureaux français, avec des ventes considérées comme « massives ». Quatre formules sont proposées au public, avec des tarifs allant de 27,99 à 43,99 euros, et sont assorties d'un engagement d'un an. Tout l'intérêt de ces offres, c'est que leurs prix ne bougent pas après une année d'abonnement, une pratique encore rare chez les opérateurs, mais qui peut faire mouche chez les consommateurs.
Les box internet vendues par La Poste Mobile, des prix bloqués à vie ?
Si SFR a franchi le pas, Orange et Free proposent la plupart de leurs offres à un certain prix pendant un an, puis à un tarif plus élevé au-delà de cette première année, nous parlons du fixe bien sûr, puisque Free bloque encore ses prix sur mobile. Et contrairement, aussi, aux offres Bbox classiques de Bouygues Telecom, les formules mises en vente par La Poste Mobile affichent des prix sans conditions de durée, certains diront « à vie », même si cette formule, que les deux partenaires n'emploient pas publiquement, est à prendre avec des pincettes.
Mais concrètement, votre facture ne gonflera pas après douze mois d'abonnement, à la différence des Bbox Rentrée, Must ou Ultym, qui voient leurs tarifs augmenter respectivement de 7 (de 23,99 à 33,99 euros/mois), 7 (de 35,99 à 42,99 euros/mois) et 8 euros (de 44,99 à 51,99 euros/mois) au bout d'un an.
Attention toutefois, l'offre B&YOU Pire Fibre avec la Bbox WiFi7 (23,99 euros/mois) et la Série client B&YOU (29,99 euros/mois) sont proposées aux consommateurs à un prix pour le moment bloqué, et sans engagement.
Chez La Poste Mobile, des Bbox presque jumelles de celles de Bouygues, et des tarifs qui suscitent la curiosité
Cette idée de prix qui ne bougent pas après la première année d'abonnement est assez nouvelle dans le secteur. Alors que la Bbox Rentrée classique passe de 26,99 euros à 33,99 euros après un an, la Bbox Privilège de La Poste Mobile reste fixe à son tarif de souscription, soit 27,99 euros. Les deux offres sont jumelles, puisque les box internet sont les mêmes, idem pour le décodeur TV. Les débits sont aussi supérieurs chez La Poste Mobile (2 Gbit/s en téléchargement, 900 Mbit/s en envoi) par rapport à Bouygues Telecom (1 Gbit/s en descendant, 700 Mbit/s en montant). Une précision toutefois : cette Bbox Privilège pourrait retrouver son prix hors rentrée bientôt, soit 34,99 euros/mois.
À côté de ça, La Poste Mobile propose une Bbox Access, à 29,99 et des débits de 1 Gbit/s en téléchargement, et 700 Mbit/s en envoi. C'est sans doute le maillon faible puisque malgré son décodeur TV 4K Android, elle embarque une box internet en Wi-Fi 5, la seule encore vendue chez Bouygues Telecom, marques La Poste Mobile et B&YOU comprises.
Penchons-nous donc sur la Bbox Excellence, « la box aux superpouvoirs », comme la surnomme La Poste Mobile. Il faut dire qu'elle propose des débits jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi, pour un tarif de 43,99 euros/mois, avec la dernière Bbox commercialisée par Bouygues Telecom. Ajoutez à cela un répéteur Wi-Fi 7 sur demande. La Bbox Excellence est entre 1 euro (la première année) et 8 euros (au-delà) moins chère que la Bbox Ultym, sa jumelle. Sauf que chez Bouygues, il faut ajouter un débit en envoi jusqu'à 8 Gbit/s, un second répéteur Wi-Fi 7 sur demande, une clé 4G offerte avec 200 Go chaque mois, et d'autres avantages.
Enfin, La Poste Mobile propose l'offre Bbox Connect, un abonnement à 22,99 euros/mois avec du Wi-Fi 6, 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. Son pendant chez Bouygues est l'offre Série client B&YOU, 7 euros plus chère (29,99 euros).
Un casse-tête entre SFR, Bouygues Telecom et La Poste Mobile sur le fixe ? En fait, pas vraiment…
Sur le papier donc, on a presque l'impression que d'un point de vue tarifaire, la proposition Bbox La Poste Mobile est plus alléchante que la gamme des Bbox Bouygues Telecom. Ce n'est pas faux, mais c'était sans compter sur les offres B.iG de Bouygues Telecom.
Les Bbox Rentrée, Bbox Must et Bbox Ultym conservent leur prix de premère année dans le cas où vous souscrivez à un forfait mobile Bouygues Telecom dit B.iG. Le rapport de force est alors inversé, et c'est Bouygues Telecom qui reprend l'avantage. En face, La Poste Mobile a le mérite de proposer des tarifs fixes, avec ou sans ligne mobile souscrite auprès de lui.
Quid en tout cas de la transition technique pour ceux qui ont souscrit à une offre fixe SFR dans un bureau de Poste ? Que doivent-ils faire ? Passent-ils directement chez l'opérateur au carré rouge ? Car à l'instar du réseau mobile, qui va progressivement basculer sur le réseau Bouygues Telecom, les abonnés se posent aussi des questions sur le fixe. Sachez que les anciens abonnés fixes garderont leur contrat SFR actuel et continueront d'être facturés directement par SFR, sans changement.
Seuls les clients qui souscrivent aux nouvelles offres Bbox La Poste Mobile basculent sur l'infrastructure Bouygues Telecom. On peut donc dire que deux technologies coexistent temporairement sous la même enseigne La Poste Mobile.