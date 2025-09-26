Cette idée de prix qui ne bougent pas après la première année d'abonnement est assez nouvelle dans le secteur. Alors que la Bbox Rentrée classique passe de 26,99 euros à 33,99 euros après un an, la Bbox Privilège de La Poste Mobile reste fixe à son tarif de souscription, soit 27,99 euros. Les deux offres sont jumelles, puisque les box internet sont les mêmes, idem pour le décodeur TV. Les débits sont aussi supérieurs chez La Poste Mobile (2 Gbit/s en téléchargement, 900 Mbit/s en envoi) par rapport à Bouygues Telecom (1 Gbit/s en descendant, 700 Mbit/s en montant). Une précision toutefois : cette Bbox Privilège pourrait retrouver son prix hors rentrée bientôt, soit 34,99 euros/mois.