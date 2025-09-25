La vraie révolution technique interviendra en avril 2026 avec les migrations industrielles automatisées. Concrètement, Bouygues Telecom pourra basculer les abonnés à distance, depuis ses serveurs, sans que les clients aient à se déplacer. La carte SIM physique restera la même dans le téléphone, mais elle recevra de nouvelles instructions qui la feront se connecter au réseau Bouygues Telecom, au lieu du réseau SFR. Cette technologie dite over-the-air (OTA) permet de traiter des milliers de clients simultanément.