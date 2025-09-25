La Poste Mobile va abandonner le réseau SFR pour Bouygues Telecom dès le 29 septembre, comme l'opérateur vient de l'annoncer, entre autres nouveautés.
Le dimanche 29 septembre 2025 sera une date histoire pour La Poste Mobile. C'est à compter de ce jour que les nouveaux clients de La Poste Mobile navigueront sur le réseau Bouygues Telecom, avec la 5G incluse, donc gratuite, dans leurs forfaits. Pour les 2,5 millions d'abonnés actuels, la transition sera plus complexe, avec un calendrier de migration étalé sur deux ans.
La 5G gratuite arrive enfin chez La Poste Mobile
En marge de sa conférence de presse donnée jeudi 25 septembre avec son nouveau propriétaire Bouygues Telecom, La Poste Mobile a annoncé la couleur : le cinquième opérateur télécom du pays se met à la page ! Dès ce dimanche, ses nouveaux abonnés bénéficieront automatiquement du réseau 5G de Bouygues Telecom, sans surcoût ni option payante. Une vraie évolution, quand on sait que cette technologie n'est désormais plus facturée en surcoût chez les concurrents.
Le changement d'infrastructure occasionne une modernisation bienvenue des services. Les traditionnels SMS disparaissent progressivement au profit du protocole RCS, ces messages enrichis qui permettent d'envoyer des vidéos, des fichiers lourds et bénéficient d'accusés de réception, comme on peut le faire sur diverses messageries.
Les nouveaux abonnés découvriront également des fonctionnalités avancées jusqu'alors absentes, comme les conférences téléphoniques à trois participants, les renvois d'appels intelligents et la gestion optimisée des communications. Autant de services qui modernisent enfin l'expérience mobile proposée par l'opérateur postal, longtemps cantonné à une offre basique sur le réseau de SFR.
Une migration technique complexe sur deux ans pour les abonnés La Poste Mobile actuels
Pour les clients actuels, les choses sont un petit peu compliqué. La bascule du réseau SFR vers Bouygues Telecom s'échelonne selon un calendrier précis. À partir de mi-novembre 2025, les migrations unitaires débuteront dans les bureaux de poste. Chaque fois qu'un abonné viendra changer son téléphone, les conseillers en profiteront pour remplacer sa carte SIM et le faire basculer sur l'infrastructure Bouygues.
La vraie révolution technique interviendra en avril 2026 avec les migrations industrielles automatisées. Concrètement, Bouygues Telecom pourra basculer les abonnés à distance, depuis ses serveurs, sans que les clients aient à se déplacer. La carte SIM physique restera la même dans le téléphone, mais elle recevra de nouvelles instructions qui la feront se connecter au réseau Bouygues Telecom, au lieu du réseau SFR. Cette technologie dite over-the-air (OTA) permet de traiter des milliers de clients simultanément.
Bouygues Telecom mise en tout cas sur son expérience acquise lors de précédentes opérations similaires, notamment avec Crédit Mutuel Mobile ou encore Cdiscount Mobile. D'ici février 2027, la majorité du parc client aura basculé, avec une finalisation quasi-complète prévue pour la fin d'année. Une migration d'ampleur qui concerne 2,5 millions d'abonnés, soit l'une des opérations techniques les plus importantes jamais menées sur le marché français des télécoms.