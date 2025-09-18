L'opérateur Bouygues Telecom et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont annoncé, jeudi, avoir prolongé leur accord exclusif de distribution télécoms jusqu'en 2030. Il se renforce même, avec de nouvelles offres fibre et 5G dans toute la France.
Bouygues Telecom et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, principale entité du groupe bancaire du même nom, sont presque de vieux amis. Mais ce jeudi 18 septembre 2025, les deux acteurs ont officialisé la prolongation de leur mariage sur les télécoms pour cinq années supplémentaires, autrement dit jusqu'en 2030.
Ensemble, ils proposent une gamme d'offres fibre et 5G spécialement conçues pour leurs clients communs dans l'Hexagone. Point fort de l'accord, ces offres sont distribuées en ligne mais aussi dans les 4 000 caisses et agences de Crédit Mutuel et du CIC.
Bouygues Telecom cible familles, étudiants et professionnels avec des offres adaptées
La rentrée est une période clé pour renouveler ses équipements télécoms, pour les multiples raisons que vous connaissez. Bouygues Telecom a donc imaginé des formules spécialement sur-mesure pour les clients bancaires des réseaux Crédit Mutuel et CIC, des familles aux professionnels, en passant par les étudiants en quête de solutions économiques pour leur budget contraint de septembre.
L'offre star combine une Bbox fibre à 27,99 euros par mois avec un forfait 5G de 30 Go à 7,99 euros/mois, soit un ensemble à moins de 36 euros mensuels, avec une disponibilité au moins jusqu'au 5 octobre prochain. La proposition, séduisante sur le papier, inclut l'installation offerte par un technicien et surtout l'accompagnement personnalisé par les conseillers bancaires dédiés, une approche de plus en plus appréciée par les Français.
Pour les plus jeunes, un forfait « collège » de 5 Go est proposé à seulement 3,99 euros/mois, réservé aux foyers déjà équipés d'un forfait mobile et d'une box. Les étudiants de 18 à 25 ans ne sont pas en reste pusiqu'ils bénéficient d'une remise de 5 euros sur les forfaits 5G de 150 Go et 250 Go. Et les professionnels, eux, accèdent à la Bbox pro Evolutive à 39,99 euros HT/mois, avec deux mois d'abonnement offerts.
Bouygues Telecom compte sur son service client pour convaincre les consommateurs
Bouygues Telecom, qui a mis l'année dernière la main sur La Poste Mobile (ex-SFR) et devrait d'ailleurs faire basculer ses nouveaux abonnés sous son propre réseau d'ici la fin du mois, poursuit également le déploiement massif de la fibre optique. Désormais, l'opérateur compte 38,4 millions de foyers raccordés, signe d'une couverture en croissance continue sur l'ensemble du territoire français pour satisfaire ses abonnés.
L'entreprise se targue aussi d'une relation client presque exemplaire, avec 90% des appels traités en moins d'une minute, un service client accessible 7 jours sur 7. Et Bouygues Telecom reste le seul à publier en transparence ses indicateurs de dépannage et de décrochage. En cas d'incident, 90% des interventions techniques sont programmées dans un délai inférieur à 48 heures maximum.
« Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat exclusif avec Bouygues Telecom. Une alliance qui dure, scellée entre deux grands groupes français qui partagent les mêmes valeurs. Cet accord renouvelé permettra de nourrir notre stratégie multiservices aux services de nos sociétaires et clients », a déclare Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour Bouygues Telecom, la rentrée est déjà réussie, avec le lancement de l'offre Smart Change, qui permet de changer son téléphone chaque année à bas prix, en favorisant l'économie circulaire.