« Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat exclusif avec Bouygues Telecom. Une alliance qui dure, scellée entre deux grands groupes français qui partagent les mêmes valeurs. Cet accord renouvelé permettra de nourrir notre stratégie multiservices aux services de nos sociétaires et clients », a déclare Éric Petitgand, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour Bouygues Telecom, la rentrée est déjà réussie, avec le lancement de l'offre Smart Change, qui permet de changer son téléphone chaque année à bas prix, en favorisant l'économie circulaire.