MisterDams

Rappelons que ce forfait mobile Bouygues Telecom 200 Go coûte 36,99 euros pendant un an (puis 46,99 euros/mois) pour les clients mobiles

Contre 13,99€ en B&You pour 200Go, soit 23€/mois de moins, soit 276€/an. Et encore c’est sans compter la fameuse « option » (qui est un CRÉDIT accompagné d’une reprise garantie) à 24,95€/mois soit 299€ de plus, puis les 120€ supplémentaires en année 2.

576€/an et 699€ pour un téléphone récent d’environ 1000€ chaque année, c’est pas forcément absurde, mais le revendre à part restera beaucoup plus intéressant.

Et vu que mon forfait dépasse pas les 10€, l’équation change très vite.

Bref, pour moi un smartphone c’est au mieux un quatre fois sans frais, sinon c’est qu’on n’a pas les moyens de l’avoir.