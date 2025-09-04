L'opérateur Bouygues Telecom va lancer, dès le 8 septembre, un étonnant et prometteur programme baptisé « Smart Change », qui permet de troquer son téléphone portable chaque année, à moitié prix. Un financement mobile aux allures de première en France.
Et si Bouygues Telecom avait résolu l'équation du changement régulier de smartphone à prix réduit ? L'opérateur a dévoilé, jeudi, une nouvelle offre, Smart Change, qui est disponible à partir du lundi 8 septembre 2025 et qui promet l'impensable à ses clients, à savoir renouveler son téléphone tous les douze mois, en payant seulement la moitié de son prix. Comment ça marche ?
Le financement mobile réinventé par Bouygues Telecom
L'astuce Smart Change tient en quatre étapes bien huilées. D'abord, le client choisit son forfait Bouygues Telecom à partir de 200 Go et ajoute la fameuse option Smart Change. Après avoir versé un très faible acompte, il finance ensuite son terminal sur 36 mois avec un crédit à taux zéro via Younited Credit. Il n'y a ici pas de piège, puisque le TAEG reste fixe à 0%, ce qui garantit une transparence absolue.
Le plus intéressant se passe au bout de douze mois d'utilisation. L'abonné retourne en boutique avec son ancien mobile, et repart avec le dernier modèle sorti. Bouygues Telecom efface alors les mensualités restantes de l'ancien crédit, ce qui permet de démarrer un nouveau cycle, à la condition bien sûr que le smartphone précédemment utilisé soit restitué « en bon état ». Concrètement, sur un smartphone à 979 euros, le client débourse seulement 1 euro d'acompte puis 24,95 euros mensuels, pour vous donner un exemple.
Bruno Duarte, patron du Grand Public chez l'opérateur, assume une vraie disruption : « Nous apportons une solution facile et adaptée aux fans de technologie pour que cet achat plaisir soit une réalité », explique-t-il. Il est vrai qu'avec une progression de 12% des ventes de smartphones dits « premium » (donc ceux vendus à plus de 600 euros l'unité) entre 2022 et 2024, l'opérateur semble avoir trouvé la formule pour démocratiser l'accès.
Le reconditionnement au cœur du modèle économique
Derrière cette offre alléchante sans piège apparent se cache un modèle plutôt vertueux. Oui, il est au départ déconseillé de changer son téléphone tous les ans. Sauf qu'ici, les appareils récupérés après un an ne finissent pas au rebut. Bouygues Telecom les reconditionne avant de leur offrir une nouvelle existence sur le marché de l'occasion, qui est en plein boom. Cette boucle circulaire permet ainsi de maintenir des tarifs agressifs, tout en limitant le gaspillage électronique.
L'opérateur répond ainsi à une double attente sociétale. D'un côté, les amateurs du changement annuel assouvissent leur soif de nouveauté sans culpabiliser. De l'autre, des utilisateurs au budget plus limité accèdent à des modèles récents reconditionnés à prix doux. Smart Change transforme le consumérisme technologique en cercle vertueux, où chaque maillon trouve son compte.
Reste que l'engagement financier demeure sérieux, faut-il le rappeler. Le crédit court sur trois ans, même si le changement intervient chaque année. Les mensualités s'ajoutent au prix du forfait mobile. Rappelons que ce forfait mobile Bouygues Telecom 200 Go coûte 36,99 euros pendant un an (puis 46,99 euros/mois) pour les clients mobiles, et 31,99 euros mensuels (puis 41,99) pour les clients Bbox. Un investissement qui reste toutefois assez raisonnable pour qui veut absolument surfer sur la vague de l'innovation permanente sans hypothéquer son budget.