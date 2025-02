Voilà qui est plutôt astucieux de la part de Bouygues Telecom. L'opérateur, qui veut capitaliser sur une année 2024 plutôt réussie, pourrait bien conserver son élan en 2025, on peut citer l'exmple de l'ajout de Perplexity Pro pour ses abonnés mobiles. Mais Bouyges offre désormais, sous la forme d'un remboursement, les frais de mise en service pour les offres Bbox Fit, Must et Ultym, les trois abonnements fixes traditionnels de l'opérateur.