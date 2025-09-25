Désormais regroupés, Bouygues Telecom et La Poste Mobile bénéficient d'une force de frappe conséquente sur le marché des télécoms. Outre le mobile, elle se matérialise par des offres communes sur le fixe et une 5G gratuite.
Bouygues Telecom, qui a racheté La Poste Mobile et ses désormais 2,5 millions d'abonnés l'année dernière, est en très bonne posture sur le marché mobile. Mais depuis le début du mois de septembre, l'opérateur distribue aussi, sous bannière « Bbox La Poste Mobile », ses offres d'Internet fixe en ligne et dans les 6 000 bureaux de Poste à travers la France. Ce jeudi 25 septembre 2025, les deux acteurs ont annoncé de nouvelles choses pour la suite de leur collaboration, dont la bascule sur le réseau mobile Bouygues Telecom dès la fin du mois. On vous explique tout !
La Poste Mobile bascule enfin sur le réseau Bouygues Telecom et oublie SFR
Jusqu'à maintenant, les abonnés La Poste Mobile bénéficient d'un réseau mobile assuré par SFR. Mais comme nous l'attendions, les choses vont changer ! Dès le lundi 29 septembre 2025, les nouveaux clients de La Poste Mobile utiliseront le réseau mobile de Bouygues Telecom. Et figurez-vous qu'en plus de ça, ils bénéficieront du réseau 5G de l'opérateur gratuitement, partout où leur smartphone capte ce réseau.
En récupérant l'accès au réseau 5G de Bouygues Telecom sans supplément, La Poste Mobile rattrape d'un seul coup son retard sur ses concurrents. Car oui, jusqu'alors, ses clients devaient se contenter d'une connectivité plus limitée, en 4G, loin des standards actuels du marché où la 5G devient progressivement la norme.
Mais ce n'est pas tout ! Les traditionnels SMS vont céder leur place au RCS (Rich Communication Services), ces messages qui permettent d'envoyer des fichiers multimédias. C'est aussi la promesse d'échanges plus riches, avec accusés de réception, indicateurs de frappe et donc la possibilité d'envoyer des fichiers lourds, comme sur WhatsApp. Ajoutez-y les conférences téléphoniques à plusieurs et la gestion des appels entrants, et voilà une offre mobile qui se modernise enfin.
Et les abonnés actuels, dans tout ça ? C'est le petit point noir. Ces derniers devront attendre (qu'il s'agisse de la bascule du réseau SFR au réseau Bouygues Telecom ou du passage au tout RCS) 2026 pour la majorité. En 2027, la quasi-totalité des abonnés actuels aura bien opéré la bascule, assure Bouygues Telecom.
Quatre offres Bbox sans engagement et à prix bloqués à découvrir dans tous les bureaux de Poste
Le point fort de cette synergie entre Bouygues Telecom et La Poste Mobile est incontestablement sur le fixe. La gamme Bbox La Poste Mobile est désormais présente dans plus de 6 000 bureaux de poste, et quatre formules sont proposées aux clients.
Au programme, vous pouvez retrouver la Bbox Privilège à 27,99 euros (au lieu de 34,99 euros jusqu'à la rentrée) pour les familles connectées qui jonglent entre streaming, jeux en ligne et télétravail. La Bbox Connect est à 29,99 euros et mise sur de l'internet pur, sans décodeur TV, pour les adeptes des plateformes numériques. La Bbox Access, au même tarif, ajoute la télévision pour une offre équilibrée. Et enfin, la Bbox Excellence à 43,99 euros, est l'offre haut de gamme, en ce qu'elle embarque la dernière Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom qui, comme son nom l'indique, embarque du Wi-Fi 7.
L'autre très gros coup des offres Bbox La Poste Mobile, c'est que les prix sont « conditions de durée ». Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'ils sont « à vie », mais comprenez donc deux choses : le tarif annoncé ne bougera pas au bout de douze mois, et vous pourrez tranquillement rester abonné sans voir celui-ci évoluer. Notons que si vous souscrivez à une Bbox mais cette fois chez Bouygues Telecom directement, les prix augmentent toujours au bout d'un an, sauf si vous prenez en parallèle un forfait mobile.
Les prochains mois de vie de La Poste Mobile s'annoncent donc plus qu'attractifs !