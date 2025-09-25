Au programme, vous pouvez retrouver la Bbox Privilège à 27,99 euros (au lieu de 34,99 euros jusqu'à la rentrée) pour les familles connectées qui jonglent entre streaming, jeux en ligne et télétravail. La Bbox Connect est à 29,99 euros et mise sur de l'internet pur, sans décodeur TV, pour les adeptes des plateformes numériques. La Bbox Access, au même tarif, ajoute la télévision pour une offre équilibrée. Et enfin, la Bbox Excellence à 43,99 euros, est l'offre haut de gamme, en ce qu'elle embarque la dernière Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom qui, comme son nom l'indique, embarque du Wi-Fi 7.