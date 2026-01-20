Bouygues Telecom a fait coup double ce mardi, en dévoilant l'Extra Bbox pour ne plus jamais subir de panne Internet, et une Bbox 5G Wi-Fi 7 qui revoit les standards du marché.
L'opérateur Bouygues Telecom organisait ce mardi 20 janvier à Paris une conférence de presse salvatrice. Ce dernier a dévoilé deux produits, dont une Extra Bbox, qui promet une connexion de secours instantanée, très utile en cas de coupure, ainsi qu'une Bbox 5G ornée du Wi-Fi 7, avec répéteur Wi-Fi 7 inclus, sans oublier une nouvelle clé b.tv avec télécommande. Clubic était sur place et vous explique tout ce qu'il y a à savoir.
L'Extra Bbox, quand la connexion ne doit jamais flancher
Plus d'un internaute sur deux ne peut se passer d'Internet pendant plus d'une journée. Pourtant, 56% des Français ont subi une coupure ou ralentissement de leur fibre en 2025. Après Pure Fibre en 2024, Bouygues Telecom récidive avec l'Extra Bbox, un Wi-Fi de secours universel qui casse les codes du marché.
Cette box relativement compacte exploite le réseau 5G (3,5 GHz) de Bouygues Telecom, classé numéro un en France selon nPerf il y a tout juste quelques jours. Sans condition d'éligibilité ni installation, elle fonctionne quel que soit votre opérateur principal. L'Extra Bbox, de marque Arcadyan, devient le relais automatique de votre Wi-Fi dès qu'une coupure survient, ce qui garantit la continuité pour tous les appareils du foyer.
L'offre inclut jusqu'à 100 Go d'internet avec des débits qui peuvent atteindre 1,1 Gbit/s en téléchargement et 58 Mbit/s en envoi. Elle est disponible dès le 26 janvier dans les 510 boutiques du réseau Bouygues et en ligne, au prix de 12,99 euros par mois sans engagement. Point d'attention, comptez 29 euros de frais à la mise en service et à la résiliation.
Notez, et vous en faites peut-être partie, que Bouygues Telecom offre cette Extra Bbox à tous les clients abonnés depuis la création de l'opérateur, qui fête ses 30 ans cette année. Ils sont environ 3 000 encore.
Une Bbox 5G Wi-Fi 7 très complète signée Bouygues Telecom
Pionnier de la 5G box lancée en 2022, Bouygues Telecom détient plus de 50% du marché sur ce segment. Sa nouvelle Bbox 5G, qui a obtenu la certification WiFi 7 bi-bandes (2,4 et 5GHz) de la Wi-Fi Alliance, nous propose un design vertical avec quatre antennes par bande, et elle gère plus de 200 équipements simultanément. Avec elle, Bouygues Telecom propose « une véritable offre clé en main, au même titre que nos offres fixes », précise Davor Males, expert Wi-Fi au sein de la direction réseau. Sa force, nous allons en reparler dans un instant, est qu'elle est couplée à la télévision, une première pour une Bbox 5G en France.
La Bbox intègre un écran, qui affiche le niveau de la réception de la 5G. Celui-ci affiche aussi les informations réseau classiques, et un QR code qui facilite la connexion. La sécurité est renforcée avec le protocole WPA3. La box est compatible avec la 5G Standalone, mais elle est d'abord commercialisée en non-standalone.
Les débits grimpent à 1,1 Gbit/s en téléchargement et 175 Mbit/s en envoi. Un répéteur Wi-Fi 7 bi-bandes, fourni sur demande gratuitement, complète l'installation pour les grands logements. L'opérateur conseille d'ailleurs de placer la Bbox près d'une fenêtre pour capter le meilleur signal 5G, et le répéteur se charge ensuite de diffuser la meilleure connexion possible dans toutes les pièces.
Bouygues Telecom en profite aussi pour proposer une nouvelle clé b.tv 4K, associée à cette offre. « C'est la plus puissante du marché dans un format compact », dixit Marie-Caroline Jarre, ingénieur logiciel embarqué chez Bouygues Telecom. Tout a été pensé pour intégrer l'application b.tv au sein de l'expérience Google TV, histoire de « réunir le meilleur des deux mondes ». Elle convertit tout écran, même les plus anciens, en une smart TV de dernière génération. Elle embarque une connectique complète, avec possibilité de la brancher sur un port HDMI, et elle possède aussi un port USB-C et même un port Ethernet.
La clé permet d'accéder à tous les services de streaming et à des millions d'applications. Le produit sera d'ailleurs bientôt enrichi avec des avancées comme Google Gemini. La clé supporte la 4K, le HDR10 et elle intègre le standard Dolby Atmos. Précision utile, la Bbox est compatible avec le code av1.
Le prix de cette offre complète Bbox 5G Wi-Fi 7 ? 44,99 euros par mois, plus 20 euros pour obtenir la clé. Elle est disponible, comme l'Extra Bbox, dès le 26 janvier 2026. Notez que les clients Bouygues Telecom actuels ne paient pas de frais de migration. Benoît Torloting, le directeur général de l'opérateur, espère prouver la satisfaction « par l'excellence de l'expérience ». Encore une fois, l'opérateur semble viser juste. D'ailleurs, il nous promet une nouvelle (grosse) surprise jeudi. On vous donne rendez-vous sur Clubic pour la découvrir !