Né en 1996, Bouygues Telecom fête cette année ses 30 ans. Très innovant depuis l'arrivée de la 5G, l'opérateur entend rester sur sa bonne dynamique en 2026, et veut le prouver dès ce mois de janvier.
Fort du soutien d'une maison-mère, Bouygues, qui règne sur le secteur du BTP, et de la même famille que le groupe TF1, l'opérateur Bouygues Telecom fête en 2026 ses 30 ans. Et il s'apprête à entamer l'année comme il a démarré et bouclé les précédentes : en montrant qu'il est l'un des plus innovants du marché. Une première grosse annonce interviendra d'ici une quinzaine de jours.
2026, une année très spéciale pour Bouygues Telecom, et une première surprise à venir
« 2026 sera une année spéciale, marquant les 30 ans de Bouygues Telecom, l’occasion de renforcer nos liens et de vous accompagner dans tous vos projets avec toujours plus d’innovation et de proximité », explique l'opérateur dans un court communiqué publié en ce début d'année.
Si Bouygues Telecom avait, il y a trois ou quatre ans encore, la réputation de prendre du retard sur ses concurrents plus innovants, force est de constater que non seulement, l'opérateur a inversé la tendance, mais qu'il est peut-être celui qui s'active le plus, pardonnez-nous cette petite familiarité.
Bouygues Telecom avait démarré très fort 2025, en lançant la première box internet fibre en Wi-Fi 7 certifiée du marché, même s'il y a eu un débat avec Free autour de la question de la certification. Habitué des grandes annonces faites en début d'année, l'opérateur nous donne rendez-vous le 20 janvier 2026 pour nous dévoiler une nouveauté qu'on a hâte de vous faire découvrir.
Bouygues Telecom ne manque pas d'actualités
Bouygues Telecom aime beaucoup les nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle et sa version générative. Il ne serait d'ailleurs pas impossible que l'opérateur, qui nous avait dévoilé sur VivaTech le premier agent vocal intelligent français qui parle 130 langues, nous présente quelque chose à l'accent très IA dans quelques jours.
Alors, certes, Bouygues Telecom aura, comme l'ensemble de ses grands concurrents sur les deux dernières années, été frappé en 2025 par une cyberattaque ayant abouti à la fuite de millions de données. L'entreprise a su rapidement rebondir, en lançant un programme de changement de smartphone facile, puis en dévoilant une nouvelle Bbox Wi-Fi 7, cette fois à destination des TPE et PME.
On n'oublie évidemment pas le lancement réussi de la Kids Watch, ni le si important regroupement avec La Poste, qui lui offre une force de frappe conséquente sur le marché des télécoms. L'année des 30 ans de Bouygues Telecom sera aussi sans doute animée par les discussions autour du rachat du concurrent SFR. Les échanges avaient abouti à une première offre officielle en octobre portée par Orange, Free et Bouygues, offre balayée par l'opérateur au carré rouge. Mais l'année ne fait que commencer…