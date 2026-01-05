Fort du soutien d'une maison-mère, Bouygues, qui règne sur le secteur du BTP, et de la même famille que le groupe TF1, l'opérateur Bouygues Telecom fête en 2026 ses 30 ans. Et il s'apprête à entamer l'année comme il a démarré et bouclé les précédentes : en montrant qu'il est l'un des plus innovants du marché. Une première grosse annonce interviendra d'ici une quinzaine de jours.