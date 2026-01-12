Le baromètre nPerf 2025 des connexions internet fixes en France est sorti ce lundi, et il consacre Bouygues Telecom comme meilleur opérateur. Orange, Free et SFR progressent aussi grâce à l'arrivée massive du Wi-Fi 7.
Non content de triompher sur le mobile, Bouygues Telecom arrive également tout en haut du baromètre nPerf annuel de l'internet fixe français, publié ce lundi 12 janvier 2026. L'opérateur devance ses concurrents Orange et Free. Mais surtout, la dernière édition du baromètre montre que tous progressent fortement en termes de performances, portés par l'arrivée et le début de démocratisation du Wi-Fi 7.
Bouygues Telecom creuse l'écart sur tous les critères de l'internet fixe
Avec 162 106 points au score global nPerf, Bouygues Telecom distance assez nettement ses rivaux. L'opérateur, qui fête cette année ses 30 ans, a atteint en 2025 une moyenne de 491,07 Mbit/s en débit descendant, c'est-à-dire en téléchargement. Il devance ainsi Free (451 Mbit/s), Orange (425,21 Mbit/s) et SFR (339,83 Mbit/s), beaucoup plus loin.
Bouygues Telecom s'impose sur les cinq grands indicateurs de mesure, ce qui lui permet de faire encore mieux que pour les connexions mobiles, où Orange le devance sur la partie téléchargement. Le débit montant (l'envoi) est un autre point fort de l'opérateur, avec 371 Mbit/s, soit 46 Mbit/s de mieux qu'Orange qui arrive en deuxième position. Free suit avec 326 Mbit/s, tandis que SFR ferme la marche à 267 Mbit/s.
La latence est aussi dominée par Bouygues. À 12,31 millisecondes seulement, l'opérateur offre le temps de réponse le plus rapide du marché, crucial pour le gaming en ligne ou les visioconférences. Orange (14,55 ms), SFR (15,34 ms) et Free (15,54 ms) restent dans des valeurs très correctes, mais ils restent loin du leader. En navigation web (87,03%) et streaming YouTube (88%), Bouygues maintient également sa première place avec des taux de réussite excellents.
Orange et Free au coude-à-coude, SFR rattrape son retard
Orange a sécurisé sa deuxième place en 2025, en proposant notamment la deuxième meilleure latence (14,55 ms) et des performances solides en streaming vidéo (87,65%), qui garantissent une expérience utilisateur fluide. Son positionnement mise sur la régularité plutôt que sur les records de vitesse, pour rassurer les foyers à la recherche d'une stabilité de leur connexion.
Free se classe troisième, non loin d'Orange. L'opérateur de Xavier Niel brille par son débit descendant de 451 Mbit/s, la deuxième meilleure moyenne obtenue lors des tests nPerf. Ses 326 Mbit/s en envoi confirment les investissements dans son infrastructure fibre.
SFR ferme le classement mais signe la plus belle progression de l'année. L'opérateur au carré rouge affiche une amélioration de près de 20% sur les débits montants et descendants. Avec 340 Mbit/s en téléchargement et 267 Mbit/s en upload, SFR garantit des performances amplement suffisantes pour un usage familial intensif, même si l'écart avec le trio de tête reste marqué.
Le Wi-Fi 7 change la donne dans les foyers français
L'année 2025 fut celle du déploiement massif du Wi-Fi 7. Cette nouvelle norme révolutionne l'expérience. D'ailleurs, les tests réalisés par les consommateurs sur nPerf montre toute l'efficacité de la norme. Sur la vitesse en téléchargement, la moyenne atteint 1 Gbit/s, contre 588 Mbit/s pour le Wi-Fi 6, ou 260 Mbit/s en Wi-Fi 5.
Les quatre opérateurs français ont équipé leurs nouvelles box de cette technologie de septième génération, et on le ressent aussi sur les débits montants. La vitesse en envoi explose avec 642 Mbit/s en moyenne, pour à peine 438 Mbit/s en Wi-Fi 6, ou 210 Mbit/s en Wi-Fi 5. Seule une connexion filaire en 2,5 Gbit/s ou plus permet encore de faire mieux (1,97 Gbit/s en download ; 1,08 Gbit/s en upload), mais l'écart se réduit considérablement.
La progression du secteur impressionne, car en un an, la vitesse de téléchargement a bondi de 25%, celle d'envoi de 26%, et le temps de réaction (la latence) s'est amélioré de 9%. Pour 2026, la tendance devrait se poursuivre, avec un Wi-Fi 7 qui va se généraliser et un environnement concurrentiel qui pousse à la performance.