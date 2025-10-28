Bouygues Telecom a annoncé mardi étendre son application b.tv+ sur les Smart TV LG, Sony TCL et Android TV. Le service de télévision de l'opérateur couvre désormais 90% des téléviseurs connectés en France.
C'est officiel depuis ce mardi 27 octobre, l'application b.tv+ sort de l'exclusivité Samsung. Bouygues Telecom annonce la compatibilité de son service de télévision avec les Smart TV LG, Sony, TCL et l'ensemble des appareils Android TV. En plus des abonnés fixe et mobile de l'opérateur, qui peuvent utiliser l'application sur leur téléphone par exemple, la portée de b.tv+ est désormais presque sans limites sur le marché des téléviseurs.
B.tv+ s'installe sur la majorité des téléviseurs connectés
Disponible depuis le 27 octobre, b.tv+ s'installe maintenant sur les Smart TV LG UHD modèles 2022 et plus récents équipées de WebOS 22, ainsi que sur l'ensemble des téléviseurs tournant sous Android TV ou Google TV version 9 minimum. Les marques Sony et TCL sont aussi concernées par cette mise à jour.
Les boîtiers et dongles multimédia compatibles Android TV profitent, eux aussi, de cette extension. Google Chromecast avec Google TV, NVIDIA Shield, Xiaomi Box et d'autres lecteurs similaires peuvent accueillir l'application de streaming de Bouygues Telecom.
Avec ce déploiement, Bouygues Telecom annonce couvrir près de 90% du marché des téléviseurs connectés en France, selon les données de l'ARCOM, le régulateur des télécoms, publiées cette année. L'application rejoint ainsi les Smart TV Samsung modèles 2020 et plus récents, déjà compatibles depuis le lancement du service.
Un service complet de streaming TV multiroom
L'extension profite aux clients qui ont souscrit une offre Bbox ultym Wi-Fi 7 après le 31 mars 2025. Ces abonnés bénéficient gratuitement de l'option « 2nd écran », qui leur permet de regarder leurs contenus TV dans différentes pièces du logement, sans passer par le décodeur principal installé sur le téléviseur du salon. C'est l'occasion de profiter des services TV sur un appareil additionnel.
L'application b.tv+, elle, donne accès à plus de 180 chaînes en direct et en replay. Les utilisateurs peuvent contrôler le direct et reprendre un programme en cours depuis le début, une fonctionnalité appréciable pour ne jamais rater le démarrage d'une émission ou d'un film lancé en cours de diffusion.
Le service embarque également un enregistreur numérique offrant 100 heures de stockage dans le cloud. Les programmes enregistrés depuis le décodeur TV principal restent accessibles via l'application b.tv+, de quoi poursuivre le visionnage sur n'importe quel écran compatible du foyer, sans manipulation de câbles ni configuration complexe.