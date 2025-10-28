C'est officiel depuis ce mardi 27 octobre, l'application b.tv+ sort de l'exclusivité Samsung. Bouygues Telecom annonce la compatibilité de son service de télévision avec les Smart TV LG, Sony, TCL et l'ensemble des appareils Android TV. En plus des abonnés fixe et mobile de l'opérateur, qui peuvent utiliser l'application sur leur téléphone par exemple, la portée de b.tv+ est désormais presque sans limites sur le marché des téléviseurs.