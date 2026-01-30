Ces statistiques cachent un véritable cauchemar pour les victimes. Le scénario type, c'est votre téléphone qui sonne et, au bout du fil, quelqu'un qui vous engueule, parce que vous l'auriez appelé dix fois pour vendre une mutuelle. Sauf que vous n'avez jamais passé le moindre coup de fil. Votre numéro a en fait été usurpé par des centres d'appels peu scrupuleux qui inondent les Français de prospection commerciale. Auprès de l'ARCEP, les victimes racontent leur incompréhension totale face à ces accusations injustifiées.