Anthotill

Le spoofing est juste un scandale, celui des opérateurs qui n’ont jamais mis en place de certificat ou autre outil, pour filtrer les numéros émettant. En 2025, il est donc possible d’appeler avec un numéro qui est déjà attribué à un autre, de quoi devenir fou !

Je me suis toujours demandé pourquoi cela était possible (surement un problème de contrôle des volumes ?), si un spécialiste peut me dire pourquoi les opérateurs n’ont jamais implémenté de contre-mesure, je suis preneur.