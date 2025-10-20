49 millions de faux comptes : comment Europol a mis fin à une arnaque massive

Le réseau s'appuyait sur 1 200 boîtiers SIM contenant 40 000 cartes actives, sans compter des centaines de milliers de cartes supplémentaires découvertes lors des saisies. Ces dispositifs, appelés "SIM boxes" ou "SIM farms", sont des appareils équipés de multiples emplacements pour cartes SIM qui automatisent la réception et l'envoi de SMS en masse. Ils servent principalement à recevoir les codes de vérification envoyés par les plateformes en ligne lors de la création de comptes. Les criminels créaient ainsi des profils sur les réseaux sociaux et applications de messagerie avec des identités volées ou fictives, contournant les systèmes de vérification par numéro de téléphone mis en place par ces services.​

Les deux sites web commercialisant cette activité, gogetsms.com et apisim.com, affichent désormais une bannière de saisie des autorités. GoGetSMS se présentait comme un service de "numéros temporaires rapides et sécurisés" avec plus de 10 millions de numéros disponibles pour recevoir des codes de vérification depuis 160 services en ligne. La plateforme proposait même aux propriétaires de cartes SIM de monétiser leurs équipements en les transformant en "actifs générateurs de revenus passifs" grâce à un logiciel spécialisé, touchant de l'argent pour chaque SMS reçu.​