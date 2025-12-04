Face à la montée en puissance des arnaques en ligne, Android introduit une nouvelle arme redoutable : la détection automatique des messages frauduleux grâce à Circle to Search.
Fraudes bancaires, faux colis, usurpation d’identité… Les escroqueries numériques deviennent si sophistiquées qu’elles imitent désormais à la perfection les messages officiels. Google en a bien conscience et fait évoluer l’une de ses fonctions les plus populaires : Circle to Search, ou Entourer pour Chercher en bon français. Avec Android 16 QPR2, ce simple geste pensé initialement pour faciliter les recherches visuelles devient un outil de sécurité proactive capable d’examiner un message suspect en quelques secondes. Et bien évidemment, l'IA est à la manœuvre pour vous aider à repérer les arnaques.
Circle to Search devient un détecteur d’arnaques grâce à l’IA
À l’origine, Circle to Search permettait d’entourer un élément à l’écran pour lancer une recherche instantanée. Avec Android 16 QPR2, Google pousse le concept bien plus loin : le geste peut désormais s’appliquer à un message texto, un email ou une conversation sur un réseau social pour en révéler la nature potentiellement frauduleuse.
Concrètement, si un message vous semble louche, il suffit d’activer Circle to Search et de tracer une boucle autour du texte concerné. L’IA analyse alors le contenu et affiche une fenêtre sur l'écran qui s’appuie sur des signaux disponibles en ligne : signalements d’arnaques similaires, schémas connus de phishing ou encore alertes d’organismes officiels. Le verdict apparaît immédiatement en haut de l’écran.
Mais Google ne se contente pas d’un simple avertissement. Lorsque l’IA repère une tentative de fraude, elle fournit des options concrètes : bloquer le numéro, signaler l’expéditeur, vérifier une demande auprès d’un site officiel, ou encore éviter un lien potentiellement piégé.
Une option pas infaillible, mais qui peut éviter les catastrophes
Cette intégration directe dans l’interface Android change complètement la donne. Plus besoin de copier-coller un message suspect dans un moteur de recherche, ni d’essayer de reconnaître soi-même un piège bien camouflé : l’utilisateur obtient une analyse instantanée et contextualisée sans quitter sa discussion.
Google rappelle néanmoins que l’outil n’est pas infaillible et les bons gestes en matière de sécurité informatique restent indispensables pour éviter de se faire escroquer. Mais en ajoutant une couche de protection immédiatement accessible, l’entreprise veut offrir un bouclier numérique supplémentaire dans un contexte où le phishing est devenu l’une des menaces les plus courantes. On n'est jamais trop prudent, ni trop protégé face aux arnaques en ligne.
La mise à jour Android QPR2 est disponible depuis quelques heures seulement sur les Google Pixel, et devrait être proposée par les constructeurs tiers d'ici quelques semaines.