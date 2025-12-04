À l’origine, Circle to Search permettait d’entourer un élément à l’écran pour lancer une recherche instantanée. Avec Android 16 QPR2, Google pousse le concept bien plus loin : le geste peut désormais s’appliquer à un message texto, un email ou une conversation sur un réseau social pour en révéler la nature potentiellement frauduleuse.

Concrètement, si un message vous semble louche, il suffit d’activer Circle to Search et de tracer une boucle autour du texte concerné. L’IA analyse alors le contenu et affiche une fenêtre sur l'écran qui s’appuie sur des signaux disponibles en ligne : signalements d’arnaques similaires, schémas connus de phishing ou encore alertes d’organismes officiels. Le verdict apparaît immédiatement en haut de l’écran.

Mais Google ne se contente pas d’un simple avertissement. Lorsque l’IA repère une tentative de fraude, elle fournit des options concrètes : bloquer le numéro, signaler l’expéditeur, vérifier une demande auprès d’un site officiel, ou encore éviter un lien potentiellement piégé.