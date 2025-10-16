Face aux scams de plus en plus crédibles, Google passe à l’offensive et intègre de nouvelles fonctions de sécurité à sa messagerie Android.
Depuis quelques mois, les vieilles méthodes pour repérer une arnaque ne suffisent plus. Fautes de grammaire, liens suspects ou promesses absurdes ont laissé place à des scams bien plus élaborés, à base de fausses livraisons de colis, fausses confirmations de paiement ou fausses amendes, dopés à l’intelligence artificielle, au clonage vocal et à l’ingénierie sociale. Face à cette évolution inquiétante, Google renforce sa stratégie de prévention intégrée à Android et déploie deux nouveautés majeures dans Messages pour aider les utilisateurs et utilisatrices à repérer les tentatives d’escroquerie avant qu’elles ne fassent mouche.
Des garde-fous intégrés pour contrer les arnaques par SMS
Première nouveauté, Google Messages bloque désormais automatiquement les liens suspects dans les SMS identifiés comme spam. Lorsqu’elle détecte un message douteux, l’application affiche un avertissement au moment où l’utilisateur tente de cliquer et bloque aussitôt la redirection vers le site concerné. Le message peut être signalé comme légitime si nécessaire, mais la protection reste active par défaut. Un système proche de celui d’Apple sur iPhone, pensé pour freiner les campagnes de smishing déguisées en avis de livraison ou en rappels de paiement.
Deuxième fonctionnalité, Key Verifier, un système de vérification intégré aux conversations chiffrées de bout en bout. Il permet de vérifier l’identité de son interlocuteur ou de son interlocutrice en scannant un QR code, afin d’écarter tout risque d’échanger avec un imposteur. La fonction est accessible depuis le profil du contact dans la messagerie, via l’option Coordonnées > Valider les clés, et nécessite d’avoir activé le Chat RCS.
Les deux fonctions sont d’ores et déjà disponibles pour l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices à partir d’Android 10.
Un pas de plus dans la lutte contre les arnaques
Ces nouveautés s’intègrent dans une stratégie plus large de Google pour limiter les arnaques en ligne. En parallèle, le groupe déploie aussi de nouveaux outils de récupération de compte, comme la désignation de contacts de confiance ou la reconnexion via son numéro de téléphone, afin de réduire les risques de blocage ou de piratage.
On rappellera quand même que la technologie, aussi utile soit-elle, ne peut pas tout, et que la sensibilisation reste essentielle. Parlez-en autour de vous, notamment avec les générations peu au fait des risques cyber, souvent plus enclines à faire confiance à ce type de messages. Et gardez en tête qu’aucune administration, banque ou service de livraison ne vous enverra jamais de contravention, de confirmation de paiement ou d’avis de livraison depuis un numéro en 06 ou en 07.
