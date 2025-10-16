Première nouveauté, Google Messages bloque désormais automatiquement les liens suspects dans les SMS identifiés comme spam. Lorsqu’elle détecte un message douteux, l’application affiche un avertissement au moment où l’utilisateur tente de cliquer et bloque aussitôt la redirection vers le site concerné. Le message peut être signalé comme légitime si nécessaire, mais la protection reste active par défaut. Un système proche de celui d’Apple sur iPhone, pensé pour freiner les campagnes de smishing déguisées en avis de livraison ou en rappels de paiement.

Deuxième fonctionnalité, Key Verifier, un système de vérification intégré aux conversations chiffrées de bout en bout. Il permet de vérifier l’identité de son interlocuteur ou de son interlocutrice en scannant un QR code, afin d’écarter tout risque d’échanger avec un imposteur. La fonction est accessible depuis le profil du contact dans la messagerie, via l’option Coordonnées > Valider les clés, et nécessite d’avoir activé le Chat RCS.

Les deux fonctions sont d’ores et déjà disponibles pour l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices à partir d’Android 10.