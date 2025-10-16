La mise en place d'un contact de récupération se déroule en deux temps. Après l'envoi de la demande, le contact de confiance dispose de 7 jours pour accepter la requête. Ce dernier reçoit le nom, l'adresse email et la photo de profil de l'utilisateur. Une fois la demande validée, Google enclenche une seconde période de 7 jours avant que ce contact ne devienne opérationnel ; une manière de bloquer les éventuelles tentatives de piratage.

Lorsqu'un utilisateur se retrouve bloqué, le système de récupération génère un code valable 15 minutes. L'internaute devra communiquer ce dernier à son contact de confiance, lequel devra le sélectionner parmi trois options proposées sur son propre appareil. Notons également un mécanisme pour bloquer les tentatives d'usurpation d'identité, par exemple si un intrus tente d'exploiter la personne de confiance pour s'emparer d'un compte. Google notifie le propriétaire légitime qu'une tentative de récupération a été initiée, lui laissant un délai pour refuser la demande si elle n'émane pas de lui.