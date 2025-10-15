Au cœur de la plateforme française vit Albert, un personnage virtuel devenu la mascotte de l'entreprise, dont nous ne pouvions pas ne pas vous parler. Son apparence ? Celle d'un petit Einstein. Son origine ? Le fruit du hasard. « Un designer nous avait fait un petit personnage, il ressemblait à Albert Einstein, donc on l'a gardé et on l'a appelé Albert », raconte simplement le fondateur. Le coach cyber à la bonne bouille est intégré à Teams, Google Chat ou Slack. Il diffuse quotidiennement, comme un symbole des propriétés de Riot, des capsules de sensibilisation et alertes auprès des employés.