On peut effectivement dire que le démarrage de cette formation gratuite en analyse des risques le 8 octobre est réussi. « On était déjà à plus 2 500 inscrits après les quarante-huit premières heures » nous confie Jérôme Thémée, responsable du Cercle des formateurs du Club EBIOS, rencontré lors des Assises de la cybersécurité. Sur LinkedIn, ça fonctionne aussi avec près de 1 500 likes et 330 partages en quelques jours. Ajoutons à cela que Cybermalveillance.gouv.fr et l'ANSSI s'apprêtent à relayer la formation.